El presidente Javier Milei celebró este sábado la confirmación de la salida de la petrolera estadounidense Halliburton Company del proyecto Sea Lion y de futuras operaciones vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas y áreas cercanas del Atlántico Sur.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina, compartido en la cuenta personal de Javier Milei, , el mandatario atribuyó la decisión de la empresa a las gestiones realizadas por la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería argentina. Según sostuvo el Gobierno, las advertencias oficiales sobre las consecuencias legales de operar en una zona bajo disputa de soberanía fueron determinantes para que la firma reconsiderara su participación.

La multinacional comunicó su retiro luego de los cuestionamientos planteados por Argentina respecto del cumplimiento de la legislación nacional para compañías que desarrollen actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en las islas.

El comunicado oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina sobre la salida de Hailburton del proyecto Sea Lion y la explotación hidrocarburífera en Malvinas - Foto: Instagram @JavierMilei

Un proyecto petrolero estratégico en el Atlántico Sur

La salida de Halliburton se produce en un contexto de creciente presión política y legislativa por parte de la Casa Rosada. En septiembre, el presidente Milei impulsó un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra empresas que participen en actividades económicas consideradas ilegales por Argentina en las Islas Malvinas.

La iniciativa busca reforzar la posición histórica del país sobre la soberanía del archipiélago y aumentar los costos legales para las compañías que operen sin autorización argentina en la zona.

El caso adquiere especial relevancia por la magnitud del proyecto Sea Lion, uno de los desarrollos petroleros más importantes del Atlántico Sur. El yacimiento se encuentra a unos 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y posee reservas estimadas en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo.

Qué impacto puede tener la decisión

Para el Gobierno nacional, la retirada de Halliburton representa una señal hacia otras empresas del sector energético internacional sobre los riesgos legales y comerciales asociados a proyectos en áreas cuya soberanía continúa en disputa.

Además, la decisión fortalece la estrategia diplomática y jurídica impulsada por la administración de Milei para desalentar inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales en las Malvinas sin acuerdo con la Argentina.

La cuestión también mantiene su peso geopolítico y económico, ya que el desarrollo de hidrocarburos en el Atlántico Sur es considerado un área estratégica tanto por su potencial energético como por las implicancias que tiene en el histórico reclamo argentino sobre las islas.