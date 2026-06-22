Las ventas por el Día del Padre registraron una caída interanual del 0,3% y acumularon su cuarto año consecutivo de retroceso, según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado volvió a reflejar un escenario de consumo contenido, en el que los compradores priorizaron los productos más económicos y aprovecharon promociones, descuentos y opciones de financiación antes que realizar gastos de mayor magnitud.

De acuerdo con el informe, el ticket promedio alcanzó los $78.986 y más del 80% de los comercios implementó promociones para intentar sostener las ventas. Entre las estrategias más utilizadas se destacaron las cuotas con tarjeta, descuentos por pago en efectivo, beneficios bancarios y envíos gratuitos.

La baja de este año se suma a las caídas registradas en los años anteriores: 1,7% en 2025, 10,2% en 2024 y 1,2% en 2023, consolidando una tendencia negativa para una de las fechas más relevantes del calendario comercial.

La encuesta también mostró que los comerciantes percibieron un impacto limitado de la celebración. El 38,1% consideró que generó un movimiento moderado, mientras que otro 36,5% sostuvo que aportó cierta actividad, aunque sin modificar significativamente el escenario general. Apenas el 7,4% aseguró que la fecha fue determinante para impulsar las ventas y un 18% afirmó que no tuvo ningún efecto sobre su facturación.

Cuatro de los seis rubros relevados lograron variaciones positivas, aunque insuficientes para revertir el resultado general. Las mejores performances correspondieron a librerías e indumentaria, con subas del 2,1% interanual. Detrás se ubicaron los rubros de electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, que crecieron 0,8%, y calzado y marroquinería, que avanzaron 0,4%. En el otro extremo, la mayor caída se registró en equipos, periféricos, accesorios y celulares, con una baja del 6,1%. También retrocedió cosmética y perfumería, que mostró una disminución del 3,8%, afectada por el traslado de parte de las compras hacia plataformas digitales.

Desde CAME señalaron que el resultado reflejó el impacto del enfriamiento del consumo, en un contexto en el que las promociones perdieron efectividad frente a la cautela de los compradores. La entidad remarcó que muchas familias optaron por administrar sus ingresos con mayor prudencia, priorizando precios bajos y ofertas especiales por encima de otros factores al momento de elegir los regalos.

En indumentaria, por ejemplo, los comercios llegaron a ofrecer descuentos de hasta el 70% en outlets, mientras que en librerías se aplicaron rebajas de hasta el 20% y financiación con tarjetas. En electrodomésticos, las ventas se concentraron principalmente en productos de menor valor, como auriculares, parlantes Bluetooth y dispositivos de conectividad. En tanto, los comerciantes de calzado y marroquinería advirtieron que la fuerte competencia por precio continúa afectando la rentabilidad del sector, mientras que en perfumería señalaron que muchos consumidores visitaron los locales para conocer productos, pero terminaron concretando las compras por internet.