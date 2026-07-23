Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a registrar caídas durante mayo, mientras que los shoppings lograron recuperarse y cortaron una extensa racha negativa. Los datos fueron difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el informe oficial, las ventas en supermercados retrocedieron un 0,7% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas la baja fue del 2,3%. En contrapartida, los centros comerciales crecieron un 11,9% respecto del mismo mes del año pasado.

Con estos resultados, los supermercados acumulan cinco meses consecutivos de caídas interanuales, mientras que los mayoristas suman cuatro meses de retrocesos.

En la comparación mensual desestacionalizada, los supermercados mostraron una suba del 0,9% frente a abril, mientras que los mayoristas crecieron 2,3% respecto del mes anterior. Sin embargo, el desempeño acumulado continúa siendo negativo: entre enero y mayo, las ventas en supermercados cayeron 2,8%, mientras que en los autoservicios mayoristas la baja acumulada fue del 3%.

El mejor desempeño volvió a observarse en los centros comerciales, donde el crecimiento interanual de 11,9% puso fin a once meses consecutivos de caídas. En la comparación con abril, las ventas aumentaron 3,1%, aunque el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía muestra un descenso del 2,1%.

Cómo pagaron los argentinos en los supermercados

Las tarjetas de crédito continuaron siendo el principal medio de pago en supermercados. Durante mayo representaron el 45% del total de las ventas, con operaciones por $1,13 billones y un incremento del 24,1% respecto del mismo mes del año anterior.

Las compras realizadas con tarjeta de débito alcanzaron $598.268,9 millones, equivalentes al 23,9% del total, con una suba interanual del 13,1%.

Por su parte, las ventas abonadas en efectivo totalizaron $412.629 millones, representando el 16,5% de las operaciones, con un crecimiento del 27,5% frente a mayo de 2025.

El mayor avance volvió a registrarse en otros medios de pago, como las operaciones mediante códigos QR, que alcanzaron $366.289,1 millones, concentraron el 14,6% del total y crecieron 60,7% en comparación con el mismo período del año pasado.

Qué ocurrió en los shoppings

El INDEC también informó que las ventas totales a precios corrientes en los centros comerciales alcanzaron los $670.215 millones durante mayo, lo que significó un incremento del 33,1% interanual.

Del total facturado, el 32,8% correspondió a los 24 partidos del Gran Buenos Aires, seguido por la Ciudad de Buenos Aires, con el 29,8%. Más atrás se ubicaron la región pampeana (20,4%), Cuyo (6,9%), el Norte (5,1%) y la Patagonia (5%).