La vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, protagonizaron un intercambio de mensajes cargado de tensión luego de que la Selección argentina clasificara a la final del Mundial de fútbol. El motivo del enfrentamiento fue la decisión de Villarruel de postergar la sesión parlamentaria donde se iba a tratar un proyecto para eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, una iniciativa que genera controversia.

Villarruel argumentó que después de "haber casi ganado el Mundial" no era momento para sesionar y propuso que cada senador celebre en su provincia sin votar la ley, que calificó como "indignante" debido al capítulo referido a la propiedad de tierras. Bullrich, en cambio, rechazó la suspensión y sostuvo que "para festejarlo" y que "cambiar el país es el desafío".

Intercambios y reproches entre Bullrich y Villaroel

El intercambio siguió con duros reproches. Villarruel acusó a Bullrich y a su espacio político de no preocuparse por la integridad territorial y de favorecer la venta de tierras extranjeras. Bullrich respondió que "ni se venden tierras" y que la iniciativa busca "desarrollar el país". La vicepresidenta replicó que en realidad "están cerrando pymes todos los días", que la gente "no tiene para comer" y los acusó de vivir en una realidad paralela.

Bullrich defendió su postura afirmando que "los argentinos quieren progresar, no ser más subdesarrollados, populistas, pobres" y lanzó una crítica a los kirchneristas señalando que "¿Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial?". Villarruel sostuvo que "nos quieren rifar" y cuestionó la coherencia de Bullrich, que a su vez pidió a Villarruel que "si no te gusta renunciá" tras mencionar la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en un partido en Suiza pese a una orden no escrita de que ningún funcionario viajara.

La discusión escaló con insultos directos. Villarruel acusó a Bullrich de ser una "parásito y casta" y la desafió a "chuparle las medias a Karina", en referencia a Karina Milei, secretaria general del Gobierno. Bullrich respondió con un sarcástico "chau, comienzo y fin de una corta vida política". La tensión fue tal que Bullrich cerró la conversación disculpándose por la demora en responder debido a que estaba festejando y remarcó: "los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales" y añadió que nunca pensó que Villarruel era "tan mal educada".

Fuerte cruce entre Villarruel y Bullrich tras victoria argentina y debate en el Senado

Desde el entorno de Villarruel no se emitieron comentarios adicionales. Cabe destacar que la vicepresidenta estuvo recientemente en el centro de otra polémica tras llamar "piratas usurpadores" a las autoridades británicas en un posteo vinculado al partido Argentina-Inglaterra por el Mundial, lo que generó una reacción del gobierno británico que expresó su preocupación sobre esos comentarios.

Este episodio marcó un contraste con la postura del presidente Javier Milei, con quien Villarruel mantiene una relación rota desde 2024. La vicepresidenta y su sector han protagonizado varios enfrentamientos con el resto del oficialismo, evidenciando profundas diferencias internas en el gobierno libertario, especialmente en temas vinculados a la soberanía territorial y las políticas económicas.