Las perlitas del Tedeum: el abrazo de Milei con Bullrich y el saludo que no ocurrió con un senador libertario

El presidente Javier Milei dejó una serie de gestos que no pasaron inadvertidos al término del Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado este 9 de julio en la Catedral Metropolitana. Entre abrazos, saludos y escenas informales, hubo un episodio que llamó especialmente la atención: el mandatario pasó de largo frente al senador nacional Pablo Cervi, integrante del bloque de La Libertad Avanza, sin saludarlo.

En contraste, Milei protagonizó un cálido abrazo con Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado, en una de las imágenes más comentadas de la jornada. También saludó a otros dirigentes y funcionarios que participaron de la ceremonia religiosa.

Los gestos de Milei que marcaron el Tedeum

El momento con Pablo Cervi, exdirigente radical incorporado este año al bloque libertario, quedó registrado por las cámaras. Mientras el Presidente saludaba a quienes se encontraban a ambos lados del pasillo de salida, continuó su recorrido sin detenerse frente al legislador neuquino, lo que generó especulaciones sobre el significado del gesto. Hasta el momento, no hubo explicaciones oficiales sobre lo ocurrido.

Otra de las escenas destacadas fue el encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, su esposa Belén Ludueña y el pequeño Vito, a quienes saludó cordialmente y felicitó durante la salida de la Catedral.

Además, el Presidente mantuvo un breve intercambio con el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning. Tras abrazarlo, se lo escuchó decir en tono distendido: "No jodas", una expresión que quedó registrada por las cámaras y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los gestos del mandatario se produjeron luego del tradicional Tedeum encabezado por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el marco de los actos oficiales por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia. La ceremonia reunió a funcionarios nacionales, legisladores, autoridades provinciales y representantes de distintos sectores políticos.