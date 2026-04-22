La vicepresidenta Victoria Villarruel explicó públicamente por qué decidió no asistir a la misa en homenaje al papa Papa Francisco en Luján y lanzó una frase que volvió a tensar el clima político: “Estaba lo peor de la casta”.

Aunque tenía prevista su participación, Villarruel cambió de planes a último momento y optó por asistir a una ceremonia en la basílica María Auxiliadora, en el barrio de Almagro, donde fue bautizado el pontífice.

Al salir del lugar, la vicepresidenta justificó su decisión con críticas directas al acto central. “Me pareció que la misa en Luján se había politizado. Cuando la política se mete en el recuerdo de personas importantes como es el papa, prefiero estar entre la gente”, sostuvo.

En la misma línea, reforzó su postura con una declaración más contundente: “Hoy es solo el día del papa Francisco. Quiero recordar y reconocer a esta figura tan importante para los argentinos. Me pareció que en la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política. Soy coherente con mis creencias y quiero estar entre mis compatriotas”.

La misa en Luján, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina, contó con la presencia de gran parte del Gobierno nacional, incluido el jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de funcionarios, legisladores y gobernadores como Axel Kicillof.

Villarruel tenía asignado un lugar en primera fila junto a la comitiva oficial, pero su espacio finalmente fue ocupado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.