La vicepresidente Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la situación económica de los argentinos que tienen dificultades para conseguir trabajo o llegar a fin de mes.

Durante su participación en la apertura de la Expo Venado 2026, en Venado Tuerto, Santa Fe, Villarruel sostuvo que la dirigencia política debería concentrarse en los problemas vinculados con el empleo y los ingresos de las familias.

“Estoy sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, afirmó la vicepresidenta durante su contacto con la prensa.

Villarruel planteó además que la generación de empleo debería ocupar un lugar central en la agenda política y sostuvo que existen condiciones para que Argentina tenga un futuro de crecimiento, aunque reconoció que actualmente atraviesa “muchas complejidades”.

El reclamo por las retenciones

La vicepresidente también aprovechó su presencia frente a productores para referirse a la situación del campo y la industria. En ese contexto, sostuvo que ambas actividades deberían desarrollarse sin retenciones a las exportaciones y destacó el papel de los sectores productivos en la economía nacional.

Villarruel afirmó que el campo y la industria deben ser considerados motores de la economía y vinculó el crecimiento de esos sectores con la generación de empleo. Su postura vuelve a diferenciarse de la agenda económica del Gobierno y se suma a otras intervenciones públicas en las que la vicepresidenta expuso posiciones propias respecto de la gestión de Milei.

Una nueva señal de distancia con el Gobierno

Las declaraciones de Villarruel se producen en un escenario de distanciamiento político con la Casa Rosada, que se hizo visible nuevamente durante las últimas semanas.

La vicepresidenta sostiene una agenda pública propia y, en esta oportunidad, eligió poner el eje en la situación de los trabajadores, quienes buscan empleo y las familias que tienen dificultades para sostener sus ingresos.

“Sin trabajo no hay familia, y sin familia no hay producción”, afirmó Villarruel al referirse a la importancia de recuperar el empleo como uno de los principales desafíos de la Argentina.

La aparición en Venado Tuerto también tuvo una dimensión política: Villarruel compartió el acto con Leonel Chiarella, intendente de la ciudad y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

Así, mientras el Gobierno mantiene su agenda económica y política, la vicepresidenta volvió a utilizar una actividad pública para instalar un discurso propio, con énfasis en el empleo, la producción y la situación de quienes no logran llegar a fin de mes.