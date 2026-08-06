En línea con Bullrich y Santilli, Pablo Quirno pidió que Victoria Villarruel se vaya: "Siempre intentó desestabilizar"

La tensión entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a escalar este miércoles. Esta vez fue el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Pablo Quirno quien se sumó a los cuestionamientos de otros dirigentes oficialistas y le pidió públicamente que abandone su cargo si no acompaña el proyecto de gobierno.

Durante una entrevista televisiva, Quirno afirmó que Villarruel "integró una fórmula con el presidente" y remarcó que, si no está de acuerdo con las decisiones de la administración nacional, "se tiene que ir". En ese sentido, sostuvo que la vicepresidenta debe acompañar la gestión desde el rol para el que fue elegida junto a Milei.

"Si no concuerda con el Gobierno, que se corra y dé un paso al costado", expresó Quirno. Además, el canciller tildó algunas de las declaraciones de Villarruel de "pseudo golpistas".

Las palabras del canciller se producen en un contexto de fuertes cruces dentro del oficialismo, luego de que la vicepresidenta realizara cuestionamientos públicos al Presidente y a integrantes de su entorno político. Quirno aseguró que Villarruel "constantemente está a contramano de la autoridad presidencial" y consideró que sus expresiones generan un escenario de confrontación innecesario dentro del propio Gobierno.

Además, fue más allá y señaló que la titular del Senado "siempre intentó desestabilizar desde el principio", al recordar episodios en los que, según su interpretación, se mostraba preparada para asumir mayores responsabilidades políticas ante una eventual crisis institucional.

Bullrich, Santilli y Milei también apuntaron contra la vicepresidenta

El canciller no fue el único integrante del oficialismo que salió al cruce de Villarruel. En los últimos días, tanto Patricia Bullrich como Diego Santilli cuestionaron públicamente las declaraciones de la vicepresidenta y marcaron diferencias con su postura.

La controversia se profundizó después de que Villarruel expresara una "profunda preocupación" por la salud mental de Javier Milei y lo manifestara a través de sus redes sociales, una declaración que generó una inmediata reacción dentro de La Libertad Avanza.

Por su parte, el Presidente respondió con dureza y aseguró que su compañera de fórmula se comporta como una dirigente opositora. Milei sostuvo que Villarruel es "opositora e intrascendente dentro del gobierno" y afirmó que muchas de sus declaraciones replican argumentos utilizados por sectores kirchneristas.

La nueva disputa expone una vez más las diferencias internas que atraviesan a la conducción nacional y vuelve a poner el foco sobre la relación entre los dos principales integrantes de la fórmula presidencial elegida en 2023.