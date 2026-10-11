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DIVERSIÓN PARA TODOS

Más de 1.500 adultos mayores participaron de la tercera edición del Abuelazo Tertulia Fest en Añelo

El Abuelazo Tertulia Fest reunió a adultos mayores de distintas localidades de Neuquén y Río Negro en una jornada de encuentro, música, baile y alegría. La propuesta puso en valor el derecho a disfrutar, compartir y vivir esta etapa de la vida con participación activa e inclusión.

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Por Celina Barchiesi

Corresponsal en el Alto Neuquén. Columnista "Caminando historias" por AM550 y 24/7.
Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 09:52
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Añelo, en plena región de Vaca Muerta, fue escenario de la tercera edición del Abuelazo Tertulia Fest, un encuentro que convocó a más de 1.500 adultos mayores provenientes de distintos puntos de la provincia de Neuquén y de algunas localidades de Río Negro.

La jornada comenzó este viernes a partir de las 17 con una recepción y una merienda para los participantes, quienes también recibieron sombreros, obsequios y recuerdos preparados especialmente para la ocasión. Sin embargo, el verdadero valor de la propuesta estuvo mucho más allá de esos detalles: en la posibilidad de encontrarse, compartir experiencias, hacer nuevos vínculos  disfrutando de una celebración pensada para todas las personas que se acercaron.

Hubo música, baile, risas y alegría. Todo eso fue parte de una convocatoria que volvió a demostrar la importancia de generar espacios de participación para los adultos mayores y políticas públicas donde se garantice  el disfrute y la vida en comunidad como  lugar central.

Celebrar una etapa de la vida, con derechos y protagonismo

El Abuelazo Tertulia Fest se consolida como una propuesta que invita a mirar la adultez mayor desde una perspectiva activa. Una propuesta que reconocer a aquellas personas que transitan esta etapa de la vida como protagonistas de la sociedad, con historias, experiencias, deseos y mucho por compartir.

Promover estos encuentros significa también fortalecer los vínculos, combatir el aislamiento y generar oportunidades para que cada persona pueda sentirse parte, disfrutar y construir nuevas experiencias junto a otros. En este sentido, desde la gestión del Intendente Fernando Banderet, destacan que el encuentro propone mucho más que una jornada recreativa: pone sobre la mesa la importancia de respetar los derechos de las personas mayores, promover su inclusión y reconocer su bienestar emocional y social como parte fundamental de una comunidad que busca crecer sin dejar a nadie afuera.

Añelo, escenario de un encuentro que fortalece los vínculos

La participación de más de 1.500 personas refleja la convocatoria que alcanzó esta tercera edición del Abuelazo Tertulia Fest y la importancia de sostener espacios que promuevan la integración entre localidades, el intercambio de experiencias y el encuentro entre generaciones.

En una región atravesada por el crecimiento y las transformaciones que genera Vaca Muerta, Añelo también abrió sus puertas para celebrar a quienes tienen mucho para contar, compartir y aportar a la vida comunitaria.



La tercera edición del Abuelazo Tertulia Fest dejó así una jornada de celebración, con la alegría como punto de encuentro y una premisa que merece sostenerse durante todo el año: las personas mayores no son solamente parte de la historia de nuestras comunidades; son protagonistas de su presente y tienen derecho a disfrutarlo plenamente.

Los asadores y la escena que más miradas cautivó

Con un gran despliegue de asadores, las miradas estuvieron puestas en las parrillas y el sector destinado a los fuegos. Chivos, carne de cerdo, pollos y costillares fueron centro de fotos y videos de todos y cada uno de los participantes que se acercaba a retratar ese momento.

En el escenario se presentaron números artísticos, pasadas las 22:30 llegó el corte de la torta y no faltaron los sorteos que, con regalos importantes, sacaron más de una sonrisa y varias emociones a quienes se quedaron hasta bien entrada la madrugada de este sábado.

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