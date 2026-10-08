Dos empresas presentaron sus propuestas económicas para construir el Polideportivo Municipal de la Meseta en Añelo, una obra que busca ampliar los espacios destinados al deporte y las actividades comunitarias en la localidad. La apertura de sobres correspondió a la Licitación Pública N° 003/2026 y permitió conocer los montos ofrecidos para ejecutar el proyecto.

La propuesta de Arquiframe Metal S.A. alcanzó los $2.215.659.284,65 IVA incluido. En tanto, Bait Desarrollos S.A.S. presentó una oferta por $1.729.418.871,95 IVA. Ambos ofrecimientos quedaron incorporados al proceso que definirá cuál será la empresa encargada de llevar adelante los trabajos.

El acto fue encabezado por el intendente de Añelo, Fernando Banderet, junto con integrantes de su gabinete y asesores técnicos y legales. La convocatoria corresponde al Decreto N° 071/2026 y a la Ordenanza Municipal N° 894/2026.

Añelo busca ampliar sus espacios para el deporte

El futuro polideportivo está pensado para recibir distintas disciplinas y actividades físicas. El proyecto apunta a sumar un lugar para entrenamientos, encuentros y propuestas que permitan ampliar las opciones deportivas para vecinos de Añelo.

La obra también tiene una dimensión comunitaria. El nuevo espacio permitirá concentrar actividades y generar un punto de encuentro para personas de distintas edades, con una infraestructura que acompañe el crecimiento de la localidad.

Las ofertas económicas conocidas durante la apertura de sobres marcan un nuevo avance dentro del proceso para concretar el Polideportivo Municipal de la Meseta. Ahora continuará la evaluación correspondiente antes de definir la propuesta que seguirá adelante con la ejecución de la obra.

Para Añelo, el proyecto forma parte de una ampliación de la infraestructura deportiva local. La futura construcción busca además darle a la localidad un espacio con capacidad para recibir actividades que trasciendan el ámbito municipal y tengan alcance dentro de la región norte de Neuquén