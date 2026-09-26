13.000 metros cuadrados de pavimento y 2.600 de cordones cuneta: el desarrollo que se proyecta en Bajada del Agrio

Neuquén otorgará a Bajada del Agrio un aporte reintegrable de $1.983.342.758 para ejecutar la tercera etapa del cordón cuneta y carpeta asfáltica, de acuerdo con el decreto 1472/2026 firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

Contempla la construcción de 2.641 metros lineales de cordón cuneta y 13.013 metros cuadrados de pavimento. Alcanzarán a Boulevard Avenida Las Naciones, en el acceso a la localidad, y en las calles Sarmiento, General San Martín, Tierra del Fuego y Diagonal, además un tramo de Malvinas Argentinas.

Permitirá dar continuidad al proceso de pavimentación que atraviesa la localidad, además de mejorar el drenaje de agua, ordenamiento vial y la transitabilidad con impacto sobre 2.000 habitantes.

Se trata de una tercera etapa de inversiones que contemplan el plan de infraestructura urbana ejecutado con ayuda de la Provincia.

En 2024 con $109,6 millones se financió una primera etapa, que incluyó cordón cuneta en Avenida Las Naciones, 25 de Mayo, Tierra del Fuego y el entorno de la plaza Manuel Belgrano. Un año más tarde se otorgaron otros $495,2 millones para la segunda etapa de la obra.

En junio de este año, el gobernador Rolando Figueroa inauguró las primeras cuadras de asfalto en la localidad. En esa oportunidad anunció la pavimentación de otras 15 cuadras, incluyendo el acceso por avenida 25 de Mayo hasta la escultura del Agricultor y el circuito alrededor de la plaza, la escuela y el jardín de infantes.

La obra inaugurada en junio había sido financiada precisamente mediante el aporte provincial de casi $500 millones correspondiente a la segunda etapa. Los trabajos comprendieron la Avenida 25 de Mayo y el Boulevard Las Naciones, junto con 1.200 metros de cordón cuneta y la renovación de 610 metros de cañerías de agua.

El aporte para una tercera etapa tendrá carácter reintegrable. El municipio deberá devolver los casi $1.983 millones en 24 cuotas mensuales y consecutivas de $82,6 millones, que serán descontadas de los recursos correspondientes a las transferencias automáticas que recibe.

Figueroa señaló además que la Provincia buscará incorporar al presupuesto 2027 la pavimentación del corredor entre Covunco y Bajada del Agrio y desde allí hacia la Ruta 40, una intervención de más de 50 kilómetros que estimó en más de 60 millones de dólares.





