Más de 600 empresas definen sus proyectos para adquirir lotes en el Parque Industrial Neuquén

Neuquén avanza en la consolidación del Parque Industrial Capital (PIC) y entra en una etapa decisiva para la radicación de 606 firmas. Las entidades interesadas tienen tiempo hasta el 2 de noviembre para presentar la declaración jurada con los detalles técnicos y económicos de sus proyectos de inversión.

Esta documentación exigida es un requisito indispensable para iniciar el proceso formal de venta de los lotes habilitados. El objetivo del municipio es garantizar que cada espacio entregado se destine a la producción real y no a la retención inactiva del suelo a la espera de un beneficio ajeno al trabajo.

“Aquí lo que están presentando es un proyecto de declaración jurada para que no haya en el futuro una especulación de decir yo compro esta tierra, no la uso y la vendo después”, remarcó el coordinador de gestión económica, Gastón Contardi.

El funcionario definió que “hay un compromiso de realizar un proyecto que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con la actividad económica, que tiene que ver con el equipamiento que va a comprar”.

A través de un correo electrónico oficial, las compañías recibieron el formulario y un instructivo detallado para completar los datos requeridos. La comunicación enviada incluye además los precios fijados y las dos modalidades de pago que el Ejecutivo propondrá para adquirir las hectáreas productivas.

El equipo técnico del municipio asignó a un agente cada 20 firmas para brindar asistencia inmediata y acelerar el intercambio de información administrativa.

Además, como la demanda registrada en esta fase superó ampliamente las expectativas, se mantiene un control estricto sobre las dimensiones otorgadas. Las compañías pueden solicitar una reducción del espacio original que habían pedido, pero bajo ningún concepto pueden ampliar esa superficie debido a la alta cantidad de reservas concretadas.

Contardi ejemplificó que hay empresas rectificaron sus pedidos y han bajado a solicitudes de dos y una hectárea. Esta readecuación de superficies permite optimizar el uso de la tierra frente al enorme empuje que genera Vaca Muerta en toda la actividad local.

El coordinador describió el perfil de los inscriptos, de los que 350 son pymes. El rubro de la metalmecánica lidera absolutamente las solicitudes para instalarse en el predio, seguido muy de cerca por los procesos de tecnología y logística.

El tercer gran grupo de interesados con carpetas en trámite pertenece a la industria del oil & gas de forma directa y a los servicios petroleros asociados a esa extracción.

“Es una señal de que la economía crece”, aseguró Contardi al analizar el volumen de emprendedores y empresas históricas que buscan expandir y modernizar sus operaciones diarias de manera formal.

El impacto de este nuevo polo productivo trascenderá lo puramente económico para resolver problemas históricos de planificación urbana y ordenamiento territorial en los barrios.

Un total de 190 firmas que hoy operan y funcionan dentro de la ciudad trasladarán de forma progresiva sus galpones, maquinarias y flotas pesadas hacia este sector específico de la periferia.

“No van a ser un inconveniente para diferentes barrios en la ciudad donde hay empresas de logística, de tecnología o de transporte, que están inmersas en lugares donde ya está muy urbanizado y que son una complicación para el funcionamiento de la ciudad”, explicó Contardi.

El reordenamiento logístico final permitirá descongestionar vías de alto tránsito, evitar roturas constantes en el asfalto y mejorar sustancialmente la seguridad vial de los vecinos frentistas.

Una vez que cierre de forma estricta el plazo de entrega de documentación, la Municipalidad dispondrá de una semana de trabajo para recopilar y analizar rigurosamente cada carpeta presentada.

En la segunda semana de noviembre, todo el proyecto urbano central y las ordenanzas de habilitación de venta ingresarán para su debate al Concejo Deliberante.

“Nosotros le vamos a mandar al Concejo cuánto es la demanda real vía declaraciones juradas efectivamente que tienen las empresas en Neuquén”, detalló el funcionario.

El coordinador aclaró que esta etapa de regularización de tierras no será la única oportunidad de inversión.

Existe un extenso grupo de compañías con muchos años de trabajo comprobable en la zona que no poseen domicilio legal en la provincia, lo que impidió formalmente su ingreso directo en este primer registro de preadjudicación.

Para resolver esa situación, el intendente Mariano Gaido anunciará en las próximas semanas una apertura oficial complementaria de las inscripciones.

Esta nueva convocatoria apuntará a sumar definitivamente a todas aquellas entidades que cuentan con su licencia comercial activa dentro del ejido y buscan un lugar estable para consolidar su estructura de negocios.





