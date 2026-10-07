Este miércoles 7 de octubre, en el Salón Rainbow del Casino Magic, se presentó el plan de ejecución del Parque Industrial Capital, un polo situado en Neuquén pensado para potenciar el desarrollo productivo en distintas actividades económicas que realicen empresas, mayoritariamente, neuquinas o que inviertan en la región.

El acto contó con la presencia del gobernador provincial, Rolando Figueroa; el intendente capitalino, Mariano Gaido; la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, el coordinador de gestión municipal, Gastón Contardi; la senadora nacional, Julieta Corroza; entre otros funcionarios municipales y provinciales.

El gobernador Rolando Figueroa manifestó: “Trabajamos codo a codo con la ciudad más importante del sur argentino. Queremos poner en conocimiento los números de la provincia, hacia dónde vamos, el motivo del lanzamiento de este plan”.

El reparto del esquema de regalías petroleras entre los distintos estados

En ese sentido describió: “Estaremos llegando a producir 1.000.000 de barriles diarios, ¿pero cuánto nos queda? La realidad es que, por cada barril, la productividad marginal va a exportación. El 60% es un debate entre operadoras, es decir lo que deben administrar y la rentabilidad, eso depende del precio. Después, el 40% se reparte entre los estados”.

“De un barril a 100 dólares, 40 se reparten entre niveles del Estado. El 17% va al Ejecutivo nacional por cada barril que se vende. Esos son fondos de libre disponibilidad, es decir que se invierte donde se considera, lo que seguramente otorga estabilidad económica. Otro 10% va al resto de las provincias, a Buenos Aires le queda más del 2% sin costos”, subrayó el mandatario en su discurso.

También manifestó: “A Neuquén entra un 13% por extraer recursos no renovables, durante años ese recurso pagaba la mitad de lo que valía en el mundo, es la primera vez que se nos paga lo que corresponde. Dicho porcentaje debe reinvertirse en sustentabilidad social porque si no no podemos tener un proyecto económico exitoso”.

Rolando Figueroa sostuvo en su discurso que ese 13% se reinvierte en 1.050 kilómetros de rutas, 100.000 metros cuadrados de escuelas, obras sanitarias y soluciones habitacionales.

“Mucha gente viene a Neuquén, 100 personas por día, si anualizamos tendremos 30.000 por año, esa es la dimensión de cómo crece la provincia”, manifestó.

Por otro lado, el gobernador de Neuquén habló de la importancia de que se haya aplicado el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) en el upstream.

“Cuando el Estado sacó la Ley Bases, promocionó todo menos el upstream, con lo cual pedimos amplificar el beneficio del RIGI sobre el upstream, eso nos permite abaratar 10% solo en el Impuesto a la Renta para ser competitivos con Estados Unidos, pero el corazón del régimen es que el IVA nos permite mejorar el valor actual neto. Lo importante es que se le den oportunidades al empresario para que pague cuando comience a generar esa renta”, comentó el mandatario en su discurso.

“Debemos acelerar las inversiones, pero dar previsibilidad, nadie va a querer producir algo que no podrá vender”, sostuvo Figueroa y dijo que, en Neuquén, el costo del Impuesto a las Ganancias en cuatro años es de US$8 millones, pero que la actividad proyecta US$2.500 millones en 2030”.

Finalmente, el gobernador de Neuquén adelantó que, para 2028, quienes tomen trabajadores neuquinos no pagarán Ingresos Brutos.

Pasqualini: “Construimos el parque más importante del país con empresas nacidas acá”

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini manifestó: “Para hablar del Parque Industrial Capital hay que tener presente un dato importante que es que se inscribieron 603 empresas. Construimos el parque más importante del país, pero algo no menor es que son compañías nacidas acá, que se instalaron acá, que crecieron acá y que generan trabajo”.

Además, detalló: “Pero para crecer hay que tener cuentas ordenadas, ser eficientes, y prueba de eso es que cuando asumimos la gestión éramos 3.286 empleados públicos, hoy somos los mismos. Creció Neuquén, los servicios, pero el Estado no”.

“Otro dato es que el 41% del presupuesto fue a obra pública, a esa que cambia calidad de vida, que transforma la ciudad y genera infraestructura. Este parque generará movimiento económico, 25.000 puestos de trabajo, oportunidades para los neuquinos”, comentó la funcionaria municipal.

Pasqualini sostuvo que “tomamos una decisión de adelantarnos y, partir del 1 de noviembre, quienes estén interesados en ser parte del parque serán habilitados en el portal de empleo de la Municipalidad con un botón que diga Parque Industrial. Una vez que estén las empresas, avanzaremos para ver los perfiles profesionales que se necesitan para que, desde el 1 de marzo, comiencen los trayectos formativos, vamos a capacitar la demanda que necesita el parque”.

“Es una decisión política entre el Gobierno provincial y municipal, una determinación de producción y de empleabilidad”, concluyó.

Por su parte, el presidente de ACIPAN, Daniel González comentó en su discurso: “El desafío que se presenta con Vaca Muerta hace que todos los neuquinos tengamos la intención de ampliar y diversificar hacia otras actividades”, y afirmó que “creemos que la ubicación para Neuquén es muy buena, esto es poder transmitir un tránsito de toda la logística”.

“La renta de Vaca Muerta es muy importante y queremos que nos quede una buena parte”, dijo y destacó “el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y municipal y todas las empresas nucleadas en Vaca Muerta, incluso los sindicatos. Se que nos envidian en otras provincias por cómo trabajamos en equipo en el bienestar de los neuquinos”.

El empresario indicó: “Creo que estamos reinvirtiendo la renta en Neuquén, esta iniciativa viene bien para la reconversión productiva del futuro porque hablamos de una ventana de transición energética que no sabemos cuánto durará”, y sentenció: “Estamos trabajando para la diversificación económica en distintas industrias”.

Gastón Contardi, coordinador de gestión municipal, detalló en su discurso: “1.374,5 hectáreas fueron las pedidas, un hecho inédito. Tuvimos muchos inscriptos, más de 300 empresas han pedido una hectárea aproximadamente. El 16,7% se relacionan con la metalmecánica y el 15,3% con compañías tecnológicas”.

Gaido: “Es el parque más importante de Argentina”

También dio un discurso el intendente capitalino, Mariano Gaido, quien manifestó: “Es el parque más importante de Argentina, hablamos de 1.000 hectáreas. De las 606 empresas que se anotaron superamos las 1.000 hectáreas en desarrollo, es decir se solicitaron 1.374 y todos los solicitados fueron empresas neuquinas”.

“Es muy importante que el 70% sea relocalización en nuevas sucursales, eso es generación de empleo, son ustedes (por los empresarios) que generan confianza”, sostuvo Gaido y sentenció: “Quiero poner en valor su confianza para llevar adelante una inversión”.

También dijo que “Neuquén ha crecido a través de una mirada que tiene la planificación como prioridad. Somos la única provincia con impuestos cero a la producción, trabajamos en conjunto porque sabemos que generar industria en origen es generar trabajo”. “Por eso es importante desarrollar una ciudad para vivir, que tenga infraestructura y crecimiento ordenado”, concluyó.