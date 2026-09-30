Entre este miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre se desarrolla en París, capital de Francia, la segunda edición de la Argentina Week 2026, luego de la que se realizó en marzo en Nueva York, Estados Unidos. Se trata de un evento en el cual el Gobierno nacional, en conjunto con representantes de 13 de las 24 jurisdicciones del país, buscará mostrar su potencial energético y atraer de esa forma inversiones extranjeras.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa será uno de los participantes de esta edición de la Argentina Week en territorio francés.

El mandatario norpatagónico formará parte este jueves 1 de octubre del panel que se va a desarrollar durante el mediodía denominado “El Gas Argentino en el Mercado Mundial”. Compartirá la charla junto con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy (PAE), Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egber Laege.

“Queremos llegar a los mercados más exigentes del mundo con un gas competitivo, producido con estándares ambientales cada vez más altos. Reducir las emisiones y desarrollar la infraestructura necesaria para exportarlo como GNL nos da una oportunidad concreta: transformar los recursos de Vaca Muerta en inversiones, empleo y desarrollo para Neuquén”, expresó Figueroa en sus redes sociales a propósito del panel.

La agenda oficial de la Argentina Week 2026 en París comenzará mañana, de modo que hoy solamente se realizará por la noche una cena de bienvenida a la comitiva nacional en la Embajada de Argentina en Francia.

Agenda oficial

Jueves 1 de octubre

Evento plenario multisectorial

Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión.

Discurso del presidente de la Nación

Paneles macro y paneles sectoriales con los principales líderes empresariales argentinos y franceses/europeos. Entre ellos, Patrick Pouyanné (CEO de Total Energies), Gary Nagle (CEO de Glencore), Hector Grisi (CEO de Santander), Margarita LouisDreyfus (Presidenta de Louis Dreyfus Company), Horacio Marín(CEO de YPF), entre muchos otros.

Participación de ministros y gobernadores

Viernes 2 de octubre

Segmento de tecnología e inteligencia artificial

Sesión centrada en el potencial de la Argentina en tecnología e IA y su impacto enla transformación empresarial. Se abordará la integración de la IA en sectores estratégicos de la economía argentina y las oportunidades de inversión, y el talento argentino para desarrollar empresas de alcance global.

Segmento de energía, minerales críticos y sector nuclear

Tendencias globales en energía y minería: oportunidades para la inversión en Argentina. Intercambio de alto nivel en la IEA, que reunirá a referentes internacionales en energía y minería, funcionarios argentinos, gobernadores yrepresentantes del sector empresarial para analizar la geopolítica energética y el posicionamiento de la Argentina en la escena global. Se presentarán las fortalezas del país en los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, así como el marco normativo y las oportunidades de inversión y desarrollo de proyectos de largo plazo en las provincias argentinas.

Segmento de comercio internacional y seguridad jurídica

Oportunidades del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia de la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio. Organizada junto con la ICC,



la mesa redonda de alto nivel abordará las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-UE, con especial foco en sectores estratégicos como la agroindustria, la seguridad alimentaria y la infraestructura. Asimismo, se analizará la importancia de la seguridad jurídica y el Estado de



derecho como condiciones imprescindibles para el desarrollo de inversiones internacionales en la Argentina.

Evento de premiación al presidente Javier Milei-Paris Economic Forum

El evento incluirá la entrega de un reconocimiento excepcional al presidente de la Nación, Javier Milei, por parte del Paris Economic Forum.

Segmento sector pesquero

Liderado por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. Crecimiento y oportunidades dentro del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La ronda de negocios



busca promover las oportunidades comerciales y de inversión en el sector pesquero argentino, así como generar vínculos entre empresas argentinas y potenciales socios e inversores internacionales.





