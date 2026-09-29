Vaca Muerta busca nuevos mercados: Figueroa lleva a París su apuesta por el GNL a la Argentina Week

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participará este miércoles 30 de septiembre de la primera jornada de la Argentina Week Paris, en Francia, donde expondrá sobre el potencial del gas argentino en el mercado mundial. El encuentro reunirá a funcionarios, gobernadores, empresas, bancos e inversores con el objetivo de promover oportunidades de inversión.

Figueroa integrará el panel “El gas argentino en el mercado mundial” junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el CEO de SEFE Group, Egber Leage.

Para Neuquén, la presentación forma parte de una estrategia más amplia: posicionar a Vaca Muerta como fuente de gas para mercados internacionales y avanzar hacia el desarrollo de una industria de Gas Natural Licuado (GNL).

La Argentina Week se desarrollará en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con una delegación argentina encabezada por el presidente Javier Milei y la participación de 13 gobernadores.

Neuquén busca convertir el gas de Vaca Muerta en un producto exportable

La exposición de Figueroa tendrá como eje el potencial energético de la región y las posibilidades de insertar el gas argentino en mercados internacionales.

El gobernador adelantó que planteará la necesidad de llegar a los mercados más exigentes con un producto de calidad diferencial y bajas emisiones, acompañado por la infraestructura necesaria para producir y exportar GNL.

La apuesta implica ir más allá de la producción de gas para el mercado interno. El objetivo es desarrollar una cadena capaz de procesar, licuar, transportar y comercializar el recurso en mercados internacionales.

En ese esquema, Vaca Muerta ocupa un lugar central por su capacidad productiva y por el volumen de recursos gasíferos disponibles.

El proyecto de GNL ya tiene respaldo legal en Neuquén

La participación de Figueroa en París ocurre después de una serie de decisiones tomadas durante 2026 para avanzar con el desarrollo del GNL.

En junio, la Legislatura de Neuquén aprobó el acuerdo entre la Provincia e YPF destinado a impulsar el desarrollo del Gas Natural Licuado y las exportaciones de gas producido en Vaca Muerta. La iniciativa obtuvo 27 votos a favor y 8 en contra.

Posteriormente, Figueroa promulgó la Ley 3566, que ratificó el acuerdo con YPF. La norma contempla condiciones de estabilidad fiscal provincial de largo plazo para las áreas alcanzadas por el proyecto que adhieran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Ese marco busca generar condiciones para inversiones de gran escala vinculadas con la producción y exportación de GNL.

Qué busca Neuquén en la Argentina Week

La presencia neuquina en París tiene un componente productivo y otro financiero.

La provincia necesita mostrar ante potenciales inversores que detrás de Vaca Muerta existe no solamente un recurso geológico, sino también infraestructura, empresas, producción creciente y un marco regulatorio orientado a proyectos de largo plazo.

Ese es uno de los motivos por los que la participación de Figueroa se complementará con la presencia de representantes de empresas energéticas.

En el panel también estará Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, una de las principales compañías privadas de hidrocarburos de la Argentina.

Del lado europeo participará Egber Leage, CEO de SEFE Group, compañía energética alemana.

La estrategia también involucra a Río Negro

El desarrollo del GNL no se limita territorialmente a Neuquén. La estrategia exportadora de Vaca Muerta también involucra a Río Negro, particularmente por la infraestructura necesaria para llevar la producción hacia una salida marítima.

Por ese motivo, Figueroa compartirá el panel con Alberto Weretilneck.

La articulación entre ambas provincias aparece como un componente relevante de la estrategia para ampliar las posibilidades de exportación de los hidrocarburos producidos en la Cuenca Neuquina.

La Argentina Week permitirá presentar esa mirada regional ante compañías que cuentan con capital, tecnología y capacidad de escala internacional.

De Vaca Muerta al mercado mundial: qué falta para concretar el salto

El desarrollo de GNL requiere mucho más que disponer de gas.

La cadena exportadora necesita producción suficiente, plantas de procesamiento y licuefacción, infraestructura de transporte, inversiones multimillonarias y contratos comerciales de largo plazo que permitan colocar el producto en otros mercados.

Por eso, la presentación en París debe entenderse como parte de un proceso que todavía tiene etapas por completar.

Durante 2026, Neuquén avanzó además en iniciativas vinculadas con nuevas áreas de Vaca Muerta y en proyectos destinados a ampliar la infraestructura asociada al desarrollo hidrocarburífero.

El desafío será transformar el interés inversor en decisiones concretas de inversión y, posteriormente, en capacidad efectiva de exportación.

Una oportunidad que Neuquén intenta convertir en desarrollo

Para la provincia, el GNL representa una posibilidad de ampliar el impacto económico de Vaca Muerta.

La estrategia oficial apunta a que el crecimiento de la producción hidrocarburífera se traduzca también en infraestructura, actividad industrial, empleo y nuevas empresas proveedoras.

En esa línea, el Gobierno neuquino viene planteando que el desarrollo de Vaca Muerta no debe limitarse a la extracción de petróleo y gas, sino avanzar hacia una mayor industrialización de la actividad.

Ese proceso ya tiene antecedentes concretos. En junio, la aprobación del acuerdo con YPF fue presentada por la Provincia como un paso para atraer inversiones y ampliar las exportaciones de GNL.

El desafío de competir por inversiones

La Argentina Week coloca a Neuquén frente a un escenario diferente al de una exposición institucional local.

El público buscado incluye fondos de inversión, bancos, compañías energéticas y empresas europeas con capacidad para participar en proyectos de gran escala.

La discusión, por lo tanto, no será solamente cuánto gas puede producir Vaca Muerta, sino bajo qué condiciones ese recurso puede convertirse en un negocio exportador competitivo.