La educación técnica neuquina no termina cuando suena el timbre ni queda circunscripta a los planos, las máquinas o las herramientas de un taller. Su potencia aparece cuando aquello que se aprende en la escuela sale al territorio, se encuentra con problemas concretos y se pone a prueba en escenarios reales de producción. Esa es la perspectiva que atraviesa las prácticas profesionalizantes y que, según explicó la directora provincial de Educación Técnica y CERET, Angélica Correa, permite que los estudiantes construyan experiencias, descubran vocaciones y comiencen a imaginar su futuro laboral y académico.

“Lo más valioso es ver cómo los jóvenes de ciclo orientado llevan lo que aprenden en el taller a entornos reales de la producción y tecnología en la cuenca neuquina”, señaló Correa al repasar el cierre de Talento para Vaca Muerta 2026, una propuesta que reunió a más de 180 estudiantes de siete escuelas técnicas de Neuquén capital, Plaza Huincul, Cutral Có, Centenario y Rincón de los Sauces.

El programa se desarrolló mediante un trabajo articulado entre el Consejo Provincial de Educación, la Fundación YPF y empresas del sector energético. Los estudiantes transitaron cuatro trayectos vinculados con necesidades concretas de la industria: operaciones de producción en hidrocarburos; perforación y terminación de pozos; química aplicada a esos procesos; y tratamiento de crudo y gas. La experiencia permitió acercar la formación escolar a los procedimientos, tecnologías y dinámicas que forman parte de la actividad productiva de la cuenca.

Para Correa, el sentido de estas propuestas excede la capacitación puntual. “Se plasma realmente la base científico-tecnológica sólida que nosotros estamos dando en las escuelas para que nuestros estudiantes puedan continuar estudios universitarios y superiores”, explicó. Al mismo tiempo, remarcó que esa preparación ofrece herramientas concretas a quienes eligen incorporarse al mundo del trabajo. La formación técnica, desde esta mirada, no obliga a optar entre estudiar y trabajar: abre caminos para ambas posibilidades.

Prácticas profesionalizantes con distintos actores

En ese recorrido, las prácticas profesionalizantes funcionan como un primer puente con el ámbito laboral. El contacto con empresas permite conocer procesos, tecnologías, perfiles profesionales y demandas de los distintos sectores. “A través de las prácticas profesionalizantes y de tener ese primer vínculo con las empresas, muchos de nuestros estudiantes no solo reciben la capacitación, sino que algunos se proyectan para los estudios superiores y poder insertarse luego en el ámbito laboral”, sostuvo.

La articulación no se limita al sector hidrocarburífero ni depende exclusivamente de convenios impulsados desde el sistema educativo. Correa destacó que las escuelas también generan sus propias experiencias con pymes, empresas locales y gobiernos municipales. Esa autonomía permite que cada institución vincule sus especialidades con las necesidades y oportunidades de su comunidad.

Un ejemplo se desarrolló en la EPET número 17 de Neuquén capital, donde 32 estudiantes de sexto año de la orientación Automotores realizaron prácticas en concesionarios y talleres, entre ellos Mercedes-Benz, Iruña e Iveco. Allí pudieron trabajar con repuestos, mecánica liviana y pesada, además de conocer tareas administrativas. La experiencia les permitió poner en juego saberes del aula y del taller en espacios de trabajo concretos.

La vinculación con el municipio también abrió oportunidades para los estudiantes de Maestro Mayor de Obra de esa institución. A partir de un convenio con la Municipalidad de Neuquén, participaron en la elaboración de planos para la Plaza Península Hiroki y luego pudieron interactuar con los equipos responsables de la ejecución, desde la instalación de juegos y las tareas eléctricas hasta la obra civil. En ese caso, el aprendizaje se conectó directamente con una intervención urbana y con una mejora para la comunidad.

“No son solamente las prácticas que trabajamos con las empresas, sino que además nuestras escuelas autogestionan algunas prácticas con pymes, empresas locales, incluso con municipios”, resumió Correa. La frase sintetiza una concepción de la educación técnica que reconoce a las instituciones como parte activa del desarrollo territorial: las escuelas aportan conocimientos y capacidades, mientras que el entorno ofrece problemas, proyectos y espacios donde esos saberes adquieren sentido.

Compartir saberes con la comunidad

Esa relación entre escuela y comunidad también se hizo visible durante las actividades por el Día de la Educación Técnica, que se conmemora cada 15 de noviembre. Durante dos semanas, las 30 escuelas técnicas y las cuatro EPEA de la provincia abrieron sus puertas para compartir con las familias y la comunidad lo que producen sus estudiantes.

Las muestras permitieron recorrer trabajos de robótica, automatización, programación y energías renovables, junto con experiencias de hidroponía automatizada y producción animal en las escuelas agrotécnicas.

El protagonismo de las escuelas neuquinas también llegó a escenarios de alcance nacional e internacional. La EPET N° 21 y la EPET N° 30 obtuvieron el primer puesto nacional de Industria Inspira con el desarrollo de una baliza inteligente destinada al combate de incendios forestales, una solución tecnológica que pone el conocimiento escolar al servicio de una problemática ambiental concreta. Por su parte, la EPET número 5 de Neuquén capital ganó la final nacional del concurso VÍA Argentina, impulsado por TotalEnergies y la organización MiNU, y obtuvo la posibilidad de participar de una instancia internacional junto a establecimientos de Brasil, Guinea Ecuatorial y Líbano, con sede virtual en París.

Para Correa, estos resultados expresan el alcance de un trabajo sostenido: estudiantes que investigan, diseñan, prueban soluciones y comparten sus desarrollos con otros jóvenes y especialistas. Los premios son una señal del nivel que pueden alcanzar las propuestas cuando se combinan formación, acompañamiento docente, creatividad y oportunidades para participar. Pero también dejan una enseñanza más amplia: la escuela técnica puede producir respuestas innovadoras y formar jóvenes capaces de intervenir en los desafíos de su tiempo.

La mejor inversión es la educación

La mirada del gobernador Rolando Figueroa ubica esa formación dentro de una política educativa y productiva de largo alcance. “La mejor inversión que puede hacer la industria es en educación, en infraestructura, en formación”, afirmó en agosto de 2025, durante el Congreso Nacional “Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta”. En esa misma oportunidad sostuvo que la actividad hidrocarburífera requiere personal especializado y destacó la necesidad de preparar recursos humanos para acompañar el crecimiento de la provincia.

El mandatario también expresó que “nuestra inclinación a la educación técnica es clara”, al referirse a la planificación de nuevos edificios para escuelas técnicas. Y, al anunciar inversiones en infraestructura, sintetizó el lugar que le asigna a la educación en la gestión provincial: “La educación es el pilar de nuestra gestión”.

La formación técnica aparece así en una doble dimensión: como derecho educativo que amplía horizontes para cada estudiante y como herramienta para que el desarrollo de Neuquén cuente con capacidades locales. La articulación con empresas, municipios, universidades y proyectos comunitarios permite que los conocimientos se conviertan en experiencia; las becas Gregorio Álvarez acompañan a estudiantes de todos los niveles; y los certámenes abren escenarios para mostrar lo que se crea en las aulas neuquinas.

En cada práctica, plano, prototipo o proyecto premiado hay algo más que una actividad escolar: hay jóvenes que descubren de qué son capaces y una provincia que puede reconocer en sus propias escuelas parte del talento que necesita para crecer. La educación técnica, cuando se vincula con el territorio sin perder su base científica y pedagógica, no solo prepara para un empleo: ofrece herramientas para seguir aprendiendo, innovar y participar de la transformación de la comunidad.





