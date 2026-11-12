Estudiantes de las EPET Nº14 y Nº20 de Neuquén desarrollaron un sistema inteligente para monitorear el alumbrado público de las plazas, en un proyecto conjunto con la Municipalidad. La herramienta permite conocer en tiempo real el consumo eléctrico, identificar fallas y controlar el estado de las luminarias mediante una aplicación web.

El desarrollo demandó siete meses de trabajo y se realizó en el marco de las prácticas profesionalizantes impulsadas por la Jefatura de Gabinete municipal, a través de la Subsecretaría de Empleo. Participaron también las áreas de Movilidad y Servicios al Ciudadano y de Modernización, Ciencia y Tecnología.

El sistema ya funciona y transmite información mediante la red de comunicación LoRaWAN del municipio. El próximo paso será probar el prototipo en un tablero eléctrico real de una plaza y avanzar hacia la instalación de varios dispositivos que permitan monitorear una zona completa.

La iniciativa busca resolver una necesidad concreta: Neuquén cuenta con más de 35.000 puntos de alumbrado público, cuyo funcionamiento se controla principalmente mediante recorridos de los técnicos municipales y reclamos de los vecinos.

Cómo funciona el sistema creado por los estudiantes

El desarrollo combina tres componentes: dispositivos electrónicos de medición, una red de comunicación inalámbrica y una aplicación web que recibe y organiza los datos.

La plataforma permite visualizar la información mediante un mapa georreferenciado, consultar el estado de los tableros eléctricos, recibir alertas y generar reportes descargables en formatos PDF y CSV.

Entre las situaciones que puede detectar se encuentran:

Luminarias que presentan fallas de funcionamiento.

Bajas de tensión en los circuitos eléctricos.

Luces que permanecen encendidas durante el día.

Variaciones en el consumo eléctrico.

De esta manera, los equipos municipales podrían identificar problemas sin depender exclusivamente de una inspección presencial o de que un vecino realice un reclamo.

La subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, destacó la posibilidad de vincular los conocimientos adquiridos en las escuelas técnicas con necesidades concretas de la ciudad.

Los estudiantes presentaron los equipos y explicaron el proceso de desarrollo ante la jefa de Gabinete, María Pasqualini, en una reunión realizada en la sede municipal.

Qué tecnología utilizaron las EPET 14 y 20

El proyecto distribuyó las tareas de acuerdo con las especialidades de cada institución educativa.

La EPET Nº14 estuvo a cargo del hardware y la electrónica. Sus estudiantes construyeron los dispositivos de medición mediante placas Arduino, sensores y tecnología LoRaWAN.

La EPET Nº20 desarrolló el software y la aplicación web. Su equipo trabajó en la recepción de los datos, las bases de datos y la interfaz que permite a los técnicos municipales consultar el estado de los tableros.

La Municipalidad aportó la infraestructura de comunicación LoRaWAN, el servidor y el acompañamiento técnico. También intervino en la definición de los datos necesarios para mejorar el seguimiento del alumbrado.

Pablo Martín Berdichevsky, director municipal de Infraestructura Tecnológica, explicó que el municipio propuso utilizar el servicio LoRaWAN, una tecnología que permite transmitir información a través de una red de radio de largo alcance.

La incorporación de este sistema permitió superar una de las limitaciones de la propuesta inicial: la dependencia de conexiones Wi-Fi o de internet en cada punto de medición.

«Eso mejoró muchísimo la propuesta, porque nos deja monitorear todo y no solamente los puntos que tienen internet», explicó Berdichevsky.

El desarrollo costó menos que las alternativas comerciales

Uno de los resultados destacados del proyecto es su costo de fabricación. Según los datos difundidos por el municipio, cada nodo de monitoreo tiene un valor estimado de $160.000, frente a alternativas comerciales cuyos precios oscilan entre 350 y 600 dólares.

La Municipalidad informó que el prototipo permitió obtener un equipo aproximadamente 90% más económico que un producto comercial equivalente.

Además del ahorro, el desarrollo contempla la posibilidad de mantener y adaptar la tecnología localmente. La documentación técnica, los manuales y los programas de ejemplo quedarán a disposición del municipio para facilitar su utilización y continuidad.

Siete meses de trabajo entre las aulas y el municipio

La iniciativa se desarrolló dentro del programa de prácticas profesionalizantes y permitió que los estudiantes trabajaran sobre un problema real de infraestructura urbana.

Antes de comenzar con el desarrollo, los equipos realizaron entrevistas con técnicos municipales para identificar las necesidades del área. A partir de ese relevamiento, definieron qué información debía registrar el dispositivo y cómo presentarla para facilitar las tareas de mantenimiento.

Desde la EPET Nº20, el profesor Silvio Stenta explicó que participaron siete estudiantes, distribuidos entre las tareas de programación, bases de datos, conexión con la antena de comunicación y diseño de la interfaz.

«Los chicos desarrollaron solos. Les dimos la libertad de elegir las herramientas y las tecnologías que quisieran, mientras el producto final fuera el que se esperaba. Y cumplieron con creces», sostuvo.

Estudiantes de las EPET 14 y 20 desarrollan un sistema electrónico para monitorear el alumbrado público de Neuquén.

Los estudiantes también tuvieron que resolver dificultades técnicas durante el proceso. Santino Facciano, de la EPET Nº14, contó que uno de los principales desafíos fue diseñar una placa electrónica capaz de integrar todos los componentes.

El proyecto comenzó con una alternativa basada en Wi-Fi, pero luego incorporó LoRaWAN por recomendación del equipo municipal. El cambio implicó adaptar el código, incorporar librerías específicas y realizar numerosas pruebas.

Desde la misma institución, Shayen Fernández participó en las tareas de programación y destacó las dificultades que tuvieron para conseguir que todos los componentes funcionaran de manera integrada.

Gabriela León, profesora de la EPET Nº14, remarcó la importancia de las prácticas profesionalizantes para que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación técnica.

Qué pasará con el sistema de monitoreo del alumbrado

El prototipo ya transmite información en tiempo real mediante los dos gateways o puertas de enlace de la red municipal. Sin embargo, todavía debe superar una instancia de prueba en condiciones reales de funcionamiento.

El próximo objetivo es instalarlo en un tablero eléctrico de una plaza y evaluar su desempeño. Después, el municipio prevé avanzar con varios nodos para ampliar el monitoreo a una zona completa.

Si esa etapa resulta satisfactoria, la herramienta podría convertirse en un recurso para mejorar la planificación de los trabajos de mantenimiento, localizar desperfectos con mayor precisión y optimizar el consumo eléctrico.

Por ahora, el proyecto representa una experiencia de articulación entre las escuelas técnicas y el Estado municipal, con una solución tecnológica desarrollada por estudiantes para atender una necesidad concreta de Neuquén.