Cómo avanzan las obras en el corredor que unirá tres municipios y dos provincias

Neuquén avanza con las obras de ampliación y ensanchamiento de las rutas que conectan a la ciudad capital con Plottier y otras localidades ubicadas al sur de la provincia, a través de la Autovía Norte. Los trabajos buscan mejorar la fluidez y seguridad del tránsito en una traza estratégica para el desarrollo de la industria hidrocarburífera y para acompañar el crecimiento urbano, demográfico y productivo de la región Confluencia.

La semana pasada, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente capitalino Mariano Gaido, recorrieron la zona ubicada sobre la continuidad de la calle Crouzeilles –por Genco y Bragado– hacia la Bajada del Maida, donde supervisaron el inicio de las obras del tercer carril que conectará con la Autovía Norte y el acceso al Hospital Norpatagónico.

En esta oportunidad, Figueroa destacó los avances en materia vial, particularmente los trabajos sobre la calle Futaleufú, una importante vía de conectividad que marca el límite y une las ciudades de Neuquén Capital y Plottier, además de vincularse con la zona de Balsa Las Perlas y Cipolletti. El proyecto integral incluye tareas de instalación de iluminación LED, que están próximas a concluir, por lo que se estima que la obra será inaugurada a fin de año.

El tramo abarca aproximadamente 4 kilómetros (desde la zona de la Ruta Nacional 22/Avenida Mosconi hacia el sur y áreas limítrofes). La intervención incluye calzada pavimentada, cordón cuneta, iluminación LED, veredas, obras hidráulicas y de desagües pluviales. Además, la provincia licitó nuevas etapas para dar continuidad a los trabajos y mejorar la conectividad en arterias cercanas, como las calles Río Colorado y Trenque Lauquen.

“Muchos años estuvimos esperando estas obras. Creemos que los accesos a Neuquén deben mejorar y estamos eliminando las rotondas para poder elevarnos y hacer puentes en cada uno de los cruces, lo que le va a dar mucha más transitabilidad a cada uno de los accesos a esta hermosa capital que tenemos los neuquinos”, aseguró el mandatario. En ese sentido, destacó la planificación como uno de los ejes primordiales para consolidar la transformación de las trazas urbanas y rurales que potencian las economías provinciales.

Asimismo, Neuquén avanza en la pavimentación de la avenida Río Colorado y la calle Trenque Lauquen. Se trata de dos vías principales que se conectan de manera continua y conforman un mismo corredor vial e interurbano en el límite entre Neuquén y Plottier.

La obra permitirá completar un circuito de conectividad clave para el desarrollo productivo y residencial de la región. Los trabajos incluyen la pavimentación de aproximadamente 4,5 kilómetros de calzada, la ejecución de desagües pluviales, la adecuación de canales y alcantarillas, la ampliación de la red de agua potable, la resolución de interferencias y la señalización. Además, se prevé el ensanchamiento de la avenida Río Colorado, la incorporación de sectores de estacionamiento y la construcción de cinco puentes de hormigón sobre la calle Trenque Lauquen. “Vamos a poder tener los accesos que nos merecemos los neuquinos”, señaló Figueroa.

Finalmente, el Gobernador se refirió a otra de las intervenciones viales en marcha: “Estamos duplicando 19 kilómetros de traza desde el empalme con la Autovía Norte hasta la intersección con la Ruta Provincial 51, con una inversión de $24.770 millones, que son fondos propios”.

Por su parte Gaido, indicó que es una “obra maravillosa, muy esperada, que supera los $7.000 millones, con fondos propios, fondos de los neuquinos. La provincia y el municipio trabajando en equipo”.

Estas iniciativas forman parte del Plan Maestro de Accesos Metropolitanos, cuyo objetivo es eliminar puntos de conflicto, reducir las demoras en las intersecciones y agilizar los desplazamientos.