Neuquén renovará un acceso clave en Bajada de Maida: tercer carril, puentes y más conexión para miles de vecinos

La zona de Bajada de Maida tendrá una transformación vial con una serie de obras que buscan mejorar uno de los ingresos más congestionados de la ciudad de Neuquén. El proyecto incluye un tercer carril hacia la Autovía Norte, nuevos tramos de pavimento, conexiones estratégicas y la construcción de puentes para agilizar la circulación.

La inversión supera los 7.000 millones de pesos y será financiada con fondos propios de la Municipalidad de Neuquén y el Gobierno provincial. Los trabajos apuntan a mejorar la conexión entre Valentina Norte, avenida Crouzeilles, Genco, Bragado, el Hospital Norpatagónico y la Autovía Norte.

Uno de los puntos centrales será la continuidad de avenida Crouzeilles hasta Bajada de Maida y la incorporación de una tercera vía de circulación, una obra pensada para responder al crecimiento del tránsito en el oeste de la capital neuquina.

Además, el plan contempla nuevas intervenciones sobre los accesos a Neuquén, con la eliminación progresiva de rotondas y la construcción de cruces elevados para ordenar el tránsito en sectores de alta circulación.

Gaido: “Es una gran noticia para Valentina Norte”

El intendente Mariano Gaido destacó que las obras permitirán resolver una demanda histórica de conectividad y remarcó el trabajo conjunto con la Provincia.

“Estamos junto al gobernador trabajando en equipo. La verdad es que es una gran noticia para Valentina Norte. Estamos sobre la continuidad de avenida Crouzeilles, por Genco y Bragado hacia lo que es Bajada de Maida”, expresó.

Gaido señaló que se trata de “uno de los ingresos a la ciudad de Neuquén tan necesitados de obras” y destacó que el proyecto también permitirá mejorar el acceso al Hospital Norpatagónico.

Sobre la inversión, el jefe comunal indicó que supera los 7.000 millones de pesos y que se ejecutará con recursos de los neuquinos. “Fondos propios, fondos de la provincia y el municipio”, explicó.

En cuanto a los plazos, detalló que el tiempo previsto es de 240 días, aunque confió en que las empresas neuquinas puedan acelerar la ejecución. “En un tiempo récord, como estamos acostumbrados los neuquinos, trabajando todos los días, el plazo estimado estoy seguro de que vamos a mejorarlo”, afirmó.

Figueroa adelantó más obras para los accesos a la capital

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que la intervención forma parte de un esquema más amplio para mejorar todos los ingresos a Neuquén capital.

“Estamos trabajando con Mariano (Gaido) para mejorar todos los accesos en Neuquén capital”, afirmó. En ese sentido, mencionó los avances en Futaleufú y las próximas obras en calle Río Colorado y Trenque Lauquen, que tendrán conexión con Genco y avenida Crouzeilles.

Figueroa también destacó la importancia de la tercera vía en Bajada de Maida y su vinculación con la Autovía Norte. Además, señaló que la Provincia avanza con la duplicación de la traza desde la conexión con la Ruta 67 hasta Casimiro Gómez.

“Vamos a hacer otras dos vías por cada uno de los lados”, explicó el gobernador, quien remarcó que la intención es mejorar la circulación y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Pidieron paciencia durante la ejecución de los trabajos

Ante las posibles complicaciones que puedan generar los cortes y desvíos durante la obra, Figueroa pidió comprensión a los vecinos y aseguró que se trata de un plan pensado para resolver problemas de tránsito a largo plazo.

“Muchos años estuvimos sin estas obras. Creemos que es muy importante la planificación que hemos desarrollado con Mariano (Gaido), y eso nos permite hoy estar haciendo estas obras”, sostuvo.

El mandatario provincial afirmó que las intervenciones tendrán distintos tiempos de ejecución, con plazos estimados de entre 120 y 200 días según cada trabajo, y aseguró que el objetivo final es contar con accesos más rápidos y seguros para la capital neuquina.