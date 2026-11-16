Avanzan los trabajos en la EPET 29 de Centenario, una obra que permitirá ampliar la oferta educativa técnica

Con el propósito de responder al crecimiento de la demanda de educación técnica en Centenario, el Gobierno de Neuquén lleva adelante la construcción de la nueva EPET N° 29 para la localidad, con una inversión de $13.397.977.230 millones y una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados.

El gobernador Rolando Figueroa supervisó el pasado viernes el avance de los trabajos, que se realizan como parte de una política de infraestructura que permitirá la construcción de 100.000 metros cuadrados de edificios escolares y la eliminación de 700 aulas tráiler que fueron heredadas de anteriores gestiones de gobierno.

El mandatario destacó que se está invirtiendo fuertemente para solucionar el déficit que se recibió en materia de infraestructura. “Es la deuda con el ciudadano”, dijo y puso como ejemplo que en lo que va de gestión se pudieron erradicar más de la mitad de las aulas tráiler. “Nos quedan unas 300 y en el 2028 no va a quedar ninguna”, manifestó.

“Tenemos que potenciar la educación por sobre todas las cosas, porque la movilidad social que genera la educación no la genera nada”, sostuvo Figueroa.

La obra se desarrolla sobre un predio de 13.946 metros cuadrados, con un diseño que previó para el área pedagógica, diez aulas, laboratorio de ciencias, sala de representación, Salón de Usos Múltiples y biblioteca multimedia. Tendrá además el sector de talleres con 19 espacios específicos y un aula para jefatura de talleres.

También posee la necesaria área de gobierno y administración con dirección, vicedirección, regencia, espacios administrativos; salas para docentes y no docentes, gabinete pedagógico, áreas de apoyo educativo, espacios para estudiantes y sectores de recepción y control.

La nueva EPET 29 ampliará la oferta educativa técnica en esa ciudad de la Confluencia y posibilitará mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje desde un ciclo orientado con una tecnicatura en Energías Renovables.

La escuela funciona hoy en un emplazamiento municipal, ubicado en calle Darrieux 470, al que se le sumó la implantación de tres tráileres dobles para aulas de teoría y laboratorio; posee una matrícula de 288 estudiantes de primer a quinto año, en turnos, mañana, tarde y vespertino.

Esta institución se constituyó este año, a partir de la transformación de un anexo en escuela independiente, con equipo directivo propio y la orientación en Energías Renovables, en línea con el perfil productivo de la región.