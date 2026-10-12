Avanzan las obras de la EPET 29 de Centenario y estiman finalizarlas a fin de año

En el balance de los primeros 1.000 días de gestión, el gobernador Rolando Figueroa destacó el plan neuquino para fortalecer el sistema educativo, basado en la planificación y en una inversión histórica para fortalecer la infraestructura escolar.

“Neuquén tendrá hacia finales de 2026 unas 1.075 obras financiadas solo por el Gobierno provincial”, aseguró el mandatario y destacó el crecimiento de la modalidad técnica que acerca a los jóvenes a la industria de Vaca Muerta, con capacidades técnicas y operativas para insertarse en el mercado laboral.

En este sentido, se refirió a las obras estratégicas que permitirán ampliar la matrícula, mejorar las condiciones de enseñanza y responder a la creciente demanda de esta modalidad educativa en distintas localidades. “Estamos construyendo 100.000 metros cuadrados de nuevas escuelas, de los cuales 65.000 corresponden a escuelas técnicas”, sostuvo Figueroa.

En Centenario, con un 69%, avanza la construcción de la nueva EPET 29, con una inversión superior a los $11.012 millones. Se estima que su finalización llegará a fin del corriente año.

El edificio contará con una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados y se emplaza en un predio de casi 14.000 metros cuadrados. La obra está a cargo de la empresa constructora Roque Mocciola SA y es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

El programa arquitectónico incluye 19 talleres y aula de jefatura; un área pedagógica con 10 aulas, laboratorio físico-químico-biológico, sala de representación, SUM y biblioteca/multimedia; y un área de gobierno y administración con dirección, vicedirección, regencia, secretaría administrativa, salas docentes y no docentes, gabinete pedagógico, preceptorías y espacios de uso común para estudiantes.

El nuevo establecimiento es producto de la desanexión de la EPET N°22 de Centenario. La decisión tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación técnica, acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula y fortalecer la continuidad pedagógica de las y los estudiantes, en una localidad que viene registrando una alta demanda en esta modalidad educativa.





