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OBRAS ESCOLARES

Avanzan las obras de la EPET 29 de Centenario y estiman finalizarlas a fin de año

El edificio contará con una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados y se emplaza en un predio de casi 14.000. La obra está a cargo de la empresa constructora Roque Mocciola SA y es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura a través de Upefe.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 14:57
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En fotos, así avanzan las obras en la EPET 29 de Centenario.

En el balance de los primeros 1.000 días de gestión, el gobernador Rolando Figueroa destacó el plan neuquino para fortalecer el sistema educativo, basado en la planificación y en una inversión histórica para fortalecer la infraestructura escolar.

Neuquén tendrá hacia finales de 2026 unas 1.075 obras financiadas solo por el Gobierno provincial”, aseguró el mandatario y destacó el crecimiento de la modalidad técnica que acerca a los jóvenes a la industria de Vaca Muerta, con capacidades técnicas y operativas para insertarse en el mercado laboral.

En este sentido, se refirió a las obras estratégicas que permitirán ampliar la matrícula, mejorar las condiciones de enseñanza y responder a la creciente demanda de esta modalidad educativa en distintas localidades. “Estamos construyendo 100.000 metros cuadrados de nuevas escuelas, de los cuales 65.000 corresponden a escuelas técnicas”, sostuvo Figueroa.

En Centenario, con un 69%, avanza la construcción de la nueva EPET 29, con una inversión superior a los $11.012 millones. Se estima que su finalización llegará a fin del corriente año.

El edificio contará con una superficie cubierta de 4.963 metros cuadrados y se emplaza en un predio de casi 14.000 metros cuadrados. La obra está a cargo de la empresa constructora Roque Mocciola SA y es ejecutada por el Ministerio de Infraestructura a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

El programa arquitectónico incluye 19 talleres y aula de jefatura; un área pedagógica con 10 aulas, laboratorio físico-químico-biológico, sala de representación, SUM y biblioteca/multimedia; y un área de gobierno y administración con dirección, vicedirección, regencia, secretaría administrativa, salas docentes y no docentes, gabinete pedagógico, preceptorías y espacios de uso común para estudiantes.

El nuevo establecimiento es producto de la desanexión de la EPET N°22 de Centenario. La decisión tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación técnica, acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula y fortalecer la continuidad pedagógica de las y los estudiantes, en una localidad que viene registrando una alta demanda en esta modalidad educativa.



 

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