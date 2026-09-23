La Municipalidad de Neuquén sigue trabajando con el operativo Puerta a Puerta a través del cual se recolectan residuos en los distintos barrios de la capital provincial.

En este contexto, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert pasó por los estudios de AM550 y habló con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera. Detalló cómo se está trabajando en distintos sectores de la ciudad.

Dijo en primer lugar que el operativo que se estaba realizando ayer fue suspendido porque, en los barrios Islas Malvinas y Progreso, la situación superó las expectativas, por lo cual se trabajará durante el día y la tarde para culminar los trabajos en lugar de hacerlo por la noche.

“Calculamos algunas semanas para ambos, luego venían otros barrios, pero en Islas Malvinas llevamos alrededor de 700 camionetas con residuos recolectados. Pasamos todo el año una vez por cada domicilio de la ciudad”, comentó el funcionario.

Sobre esa línea detalló: “En Islas Malvinas pasamos de 40 toneladas por día a 100, nos fuimos a años atrás cuando este operativo no funcionaba, lo que nos hizo recalcular los días que trabajamos en el barrio. Por ese motivo, el operativo que íbamos a realizar hoy será de una jornada completa de puerta a puerta”.

Además comentó: “Los equipos están en barrios designados como Progreso, todo el personal de avenida Raúl Alfonsín será volcado al puerta a puerta en dicho sector, estaremos hasta las 23.00 de corrido para terminar y seguir luego con Melipal y Villa Ceferino”.

Por otro lado, el subsecretario de Limpieza Urbana de Neuquén manifestó: “Tenemos casos que pisan el problema de acumulación, hubo uno muy delicado en barrio San Lorenzo”, y dijo que “hay que vivir al lado de un acumulador en verano, hubo un incendio que pone en vilo a toda una manzana, entonces hay que ser conscientes, pedir ayuda”.

Cristian Haspert fue consultado sobre una posible candidatura a un cargo electivo en el futuro y fue contundente: “Si es necesario y ayudamos al equipo será candidato, las listas se conforman cuando uno acepta el cargo, hay mucha gente capacitada para darle continuidad a este programa de trabajo que tiene un ritmo tremendo”.

Y concluyó: “Neuquén no creció de una forma planificada, sino de forma desordenada, con tomas, hay calles donde el camión recolector no puede pasar”.

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