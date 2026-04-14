La gestión de los residuos en una ciudad tan compleja como Neuquén requirió medidas inéditas para la zona. El subsecretario de Limpieza Urbana de la municipalidad, Cristian Haspert, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 que hace 15 años las preocupaciones de los neuquinos eran "el transporte público, los baches y la basura".

Para dar respuesta a esta última problemática, junto con el entonces intendente Horacio 'Pechi' Quiroga implementaron los Centros de Transferencia. "Cuando yo dejé el Concejo Deliberante en el 2015, Pechi fue simpático, me acuerdo, y me dijo sacate la corbatita, flaco, agarrá la pala que vamos a tener que combatir la basura en la ciudad", recordó Haspert.

El subsecretario destacó que actualmente "750 personas por día ingresan a cada centro, 1500 buenos y excelentes vecinos que visitan nuestros centros cuando generan un residuo voluminoso". Esta medida derivó en otra necesidad para los habitantes de la ciudad, sobre todo aquellos que no tenían vehículos para llevar sus residuos a los Centros de Transferencia.

"Hace 11 años le planteé a Pechi golpear la puerta a cada vecino y habilitarlo a sacar su residuo, me dijo que estaba loco, que era imposible. Le dije: hagamos una prueba, si no podemos, retrocedemos. Hoy cumple 11 años", repasó.

Puerta a Puerta mueve enormes cantidades de residuos en cada barrio

El subsecretario de Limpieza Urbana explicó que "hay un cronograma que hace 11 años repetimos siempre. Se notifican los barrios, comisión vecinal y vecinos. Se avisa con tres o cuatro días de anticipación. El camión llega y trabaja toda la semana".

Dependiendo de la zona, el operativo varía en su duración. Haspert resaltó que en barrios grandes como San Lorenzo, lleva un mes completo. Dividen el barrio en cuatro partes y explicaron que no inician con otro sector hasta terminar.

En cuanto a volúmenes, puede haber mucha poda (volumen) o escombros (peso). "Hace 8 o 9 años en Villa Ceferino tardábamos 45 días, hoy 30. Antes había 120 toneladas diarias. Hoy en barrios grandes, 50 o 60, y el promedio da 30 toneladas diarias que se juntan puerta a puerta" destacó. El programa Puerta a Puerta cerró el 2025 con la recolección de 20 mil toneladas de residuos voluminosos.

Una tarea pendiente sigue siendo la educación

Haspert comentó que hace poco tiempo, en una recorrida por la meseta de la ciudad encontró un libro. "Se veían sus hojas ya medias amarillas, y me puse a hojearlas. Era un libro que entregaba la provincia, no me puse a investigar mucho más, pero era de hace muchos años, creo que el gobernador en ese momento era Salvatori, debe tener 40, 50 años o capaz más, y hablaba de que los neuquinos utilizaban la meseta como un basural habilitado. Bueno, creo que esos tiempos cambiaron", reflexionó.

"El problema es la conducta, podemos hacer millones de obras, pero si no cambia la conducta, no alcanza" evaluó Haspert. "Hay recolectores informales que trabajan ordenados y otros que rompen bolsas y dejan todo tirado. Eso daña el sistema, incluso hubo enojo cuando pusimos contenedores metálicos porque no se pueden dar vuelta para revisar su interior" relató el funcionario.

"Todo se afea cuando alguien rompe una bolsa y deja todo desparramado, tenemos que trabajar muy firme en esto. Para llegar a una ciudad limpia, ordenada, la más limpia del país, es entre todos. Es clave la educación, ir a las escuelas", concluyó.

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