Un accidente de tránsito se registró este miércoles 21 de octubre, alrededor de las 2:40, sobre la Ruta Provincial 5, a unos 20 kilómetros del arroyo Carranza. Una camioneta chocó contra un caballo que murió como consecuencia de la fuerza del impacto.

Tras recibir el aviso, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces se dirigieron al lugar, a cargo del jefe del Cuerpo Activo, el sargento primero Reyes. Al arribar, constataron la colisión entre el vehículo y el equino.

El caballo murió producto del fuerte impacto tras colisionar con una camioneta en la Ruta Provincial 5.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue evaluado por personal del hospital local y no presentó lesiones. En el operativo también trabajaron efectivos policiales de Añelo y Rincón de los Sauces, junto con personal sanitario.

La crecida del arroyo Carranza complicó el tránsito

El accidente ocurrió en una zona que atraviesa complicaciones desde hace varios días debido a las intensas lluvias y la crecida del arroyo Carranza. Las condiciones climáticas provocaron dificultades para circular y afectaron el desvío provisorio habilitado en ese sector de la Ruta Provincial 5.

La camioneta sufrió daños materiales tras el fuerte choque contra el caballo durante la madrugada de este miércoles.

Si bien el tránsito había sido restablecido anteriormente de manera asistida, el aumento del caudal y el deterioro del desvío obligaron a interrumpir nuevamente el paso de vehículos. La medida busca evitar riesgos mientras persistan las condiciones adversas.

Ante esta situación, se informó que la circulación permanece totalmente interrumpida. Las autoridades solicitaron a los usuarios respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en la zona, además de evitar acercarse o intentar cruzar el tramo afectado.

La reapertura dependerá de la evolución del caudal del arroyo Carranza y de las verificaciones necesarias para garantizar que el desvío provisorio se encuentre en condiciones seguras y transitables.