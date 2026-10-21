Ruta 5 totalmente cortada por la crecida del arroyo Carranza: afecta el tránsito entre Añelo y Rincón de los Sauces

La Ruta Provincial 5 permanece totalmente cortada a la altura del puente sobre el arroyo Carranza, luego de que la crecida del curso de agua obligara a interrumpir nuevamente la circulación durante la mañana de este miércoles 21 de octubre. La medida afecta la conexión vial entre Añelo y Rincón de los Sauces.

El corte fue informado a las 7:11 por razones de seguridad, ante el incremento del caudal del arroyo, que comprometió las condiciones del desvío provisorio habilitado en el sector.

La situación se produce luego de varios días de complicaciones en la zona, producto de las intensas lluvias y las crecidas del arroyo Carranza. Si bien el tránsito había sido restablecido anteriormente de manera asistida, el deterioro de las condiciones obligó a suspender nuevamente el paso de vehículos.

Recomiendan circular con precaución

Ante el corte total, se solicita a los conductores respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Por el momento, no se informó un horario estimado para la reapertura de la ruta.

La habilitación del tránsito dependerá de la evolución del caudal del arroyo y de las evaluaciones técnicas que permitan determinar si existen condiciones seguras para circular por el sector.

Mientras tanto, la interrupción de la Ruta Provincial 5 continúa afectando la circulación entre Añelo y Rincón de los Sauces. Las autoridades comunicarán novedades cuando sea posible restablecer el tránsito de manera segura.