Carola Pogliano habló de alivio fiscal, deudas y salarios: “Hay que administrar los fondos para todos”

La secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia de Neuquén, Carola Pogliano, explicó los alcances del paquete de beneficios fiscales que impulsa el Gobierno provincial para acompañar a familias, pequeñas y medianas empresas y pequeños contribuyentes. En una entrevista con Pancho Casado en el programa Informe Semanal de AM550, la funcionaria detalló las reducciones impositivas, los beneficios para buenos contribuyentes y el plan de facilidades de pago para regularizar deudas con el Estado.

Durante la charla, Pogliano también se refirió a la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales, las modificaciones vinculadas al impuesto de sellos y la situación de las negociaciones salariales con los gremios estatales. Además, explicó cómo la Provincia analiza el impacto fiscal de estas medidas y destacó que el objetivo es generar alivio para los contribuyentes sin afectar el funcionamiento del Estado.

¿De qué beneficios estamos hablando para las pequeñas y medianas empresas?

Las pequeñas y medianas empresas se pueden dividir en dos partes. Por un lado, nosotros vamos a dar un alivio fiscal que ya anunció el gobernador y, digamos, falta una reglamentación.

Nosotros estamos esperando que se sancione. La ley impositiva ya se aprobó esta semana y la semana que viene debería estar sancionada, por lo cual de ahí nosotros damos un beneficio de buen contribuyente, que es un pago a cuenta. Es decir, lo que ellos pagaron en Ingresos Brutos este año: el 20% para la micro y pequeña empresa lo pueden tomar como pago a cuenta del 2027 en cualquier impuesto provincial que ellos paguen.

Por ejemplo, para ser simple: si ellos este año pagaron de Ingresos Brutos como impuesto determinado, antes de retenciones y demás, $100.000, $20.000 van a poder utilizar para pagar cualquier tributo provincial en el cual sean contribuyentes. Y para la mediana empresa, que la clasificación está dada por la ley de PyME, el mismo beneficio es de un 10%.

La secretaria de Hacienda y Finanzas fue entrevistada por Pancho Casado en el programa Informe Semanal de AM550, donde respondió sobre las nuevas medidas.

Si hay beneficios para las empresas, ¿qué pasa con la familia?

A la familia se le dio el impuesto inmobiliario. Se le va a dar un beneficio. Por eso yo aclaraba la reglamentación: modificamos la ley para que el gobernador tenga la facultad de darle un beneficio por buen contribuyente de hasta un 25%. Ahí sí es del impuesto determinado, de la boleta que le llega, digamos, en enero, ya sea por el semestral, el mensual o el anual. Si fue buen contribuyente en 2026, va a tener un 25% de descuento, el cual se adiciona al beneficio del pago contado si ellos hacen el anticipado semestral o anual.

Nosotros para la familia le dimos ese beneficio en lo que es impuesto inmobiliario. También se le dio un beneficio en lo que corresponde al régimen simplificado, que es el monotributo conocido por todos. Ahí lo que se hizo fue relajar más la reducción de alícuota para que los contribuyentes pequeños y medianos paguen menos.

También en el régimen simplificado, en las primeras cuatro categorías, la A y la B, reducimos en un 50% lo que es la tasa de la parte impositiva provincial. Muchas de las familias, digamos, están alcanzadas por el monotributo por su actividad laboral. Entonces nosotros, de esa manera, casi al 95% de los contribuyentes neuquinos les estamos dando algún tipo de beneficio.

El impuesto de sellos es facultad del gobernador. Por eso es el decreto consolidado que nosotros vamos a sacar una vez sancionada la ley. Se va a eximir todo lo que es alquiler de casa habitación del impuesto de sellos y, en lo que respecta a los préstamos personales, nosotros ya habíamos eximido los planes de refinanciación que había dado el gobierno provincial, donde se les daba a los bancos la obligación de poner hasta una tasa de interés.

Ahora lo ampliamos a todos los préstamos personales porque, bueno, lo que nosotros estábamos viendo es que, como las tasas de interés están elevadas en el mercado, una forma de acompañar a la familia es eximiendo los impuestos de sellos.

¿La moratoria de esta de hasta 36 cuotas para familias y PyMEs tiene que ver con lo que usted me estaba diciendo en este plan de facilidades de pago?

Exacto. El plan de facilidad de pago tiene hasta las pequeñas y medianas. Todas tienen, si lo pagan de contado, todos los intereses y multas no firmadas condonadas, los intereses resarcitorios y tienen la quita del 100% de los intereses y multas.

Si pagan hasta 6 cuotas, no se le cobra cuotas sin interés a 6 cuotas, pero se le condona un 70% de interés y después, bueno, con distintas se van reduciendo los beneficios, pero llega hasta 36 cuotas.

El resto de los contribuyentes, o sea, los que son más que medianos, ahí la condonación de interés en pago contado es del 50% y se le va reduciendo y el beneficio es menor porque entendemos que, bueno, el esfuerzo fiscal desde el Estado hay que hacerlo con los contribuyentes más chicos.

Paralelamente con esto están impulsando la producción, ¿hay estímulos para las pequeñas y medianas empresas cumplidoras en Ingresos Brutos?

Sí, ahí es lo que yo le explicaba, que la pequeña y mediana tiene el 20% de pago a cuenta también. Lo que se hizo, digamos, más allá, digamos, de ciertas actividades. Por ejemplo, este año se readecuó todo lo que es la actividad turística y casi el 70% de los contribuyentes que tienen actividad turística, que no sean monotributistas, tienen reducción de alícuota y también tienen el beneficio para la micro y la pequeña, lo del 20% que le aplicaban de Ingresos Brutos.

¿Y esto cómo lo utilizan después?

La persona, cuando hace su declaración jurada, por ejemplo, de Ingresos Brutos, por los montos, sobre todo las empresas lo van a utilizar, entendemos, en Ingresos Brutos o en Sellos. Lo que hacen es cargar un pago a cuenta por este concepto que nosotros, en el aplicativo se hace un instructivo desde Rentas y se explica cómo cargarlo. Es como si ellos hubiesen sufrido una retención o una percepción y los cargan. De la misma manera.

Respecto a la reducción de Ingresos Brutos y monotributos, ¿solamente la categoría A y B en monotributos van a ser las beneficiadas?

No, A y B tienen una reducción del 50% de sus impuestos. C y B de un 25% de reducción y en el resto, digamos, nosotros lo que hicimos es que el impuesto que se le da, le da una tasa efectiva por debajo del 2% y somos de las jurisdicciones que tenemos el régimen simplificado más barato del país y es la forma que vimos, digamos, de acompañar al pequeño contribuyente.

Nosotros tenemos 70.000 contribuyentes que son monotributistas. De esos 70.000 contribuyentes, de esos 40.000 están entre, digamos, la A y están beneficiados con alguna de las dos reducciones. Por eso nosotros, fíjense, que estamos reduciendo y dándole el beneficio a más del 70% de los monotributistas.

El 83% son los que tienen algún tipo de beneficio por reducción de alícuota en Ingresos Brutos por estar en la escala, el que no puede ser monotributista que factura un poco más, pero no llega a ser gran contribuyente.

Este apoyo al monotributo, en el cual ustedes reducen hasta un 50% el impuesto provincial del régimen simplificado para las primeras cuatro categorías, ¿esto significa que en las cuentas de la provincia se equilibran con qué?

Nosotros, todos los beneficios fiscales que es para el contribuyente es un costo fiscal o un costo de oportunidad porque recaudamos menos.

Lo que nosotros lo miramos como efecto rebote es que nos genera más actividad dentro de la provincia. Entonces lo podemos compensar con más actividad y, bueno, después es un sacrificio fiscal que hace el Estado para acompañar a la familia.

Es como cualquier subsidio que estamos dando. Nosotros lo tenemos que costear con los ingresos que tenemos acá. Por eso al gran contribuyente se lo sacó de los beneficios, porque entendemos que su realidad económica es muy distinta al resto de los contribuyentes.

¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen embargos por deudas con la provincia y que están próximos a ser ejecutados?

Nosotros lo que hicimos es suspender las boletas de deuda. O sea que no van a, digamos, lo que estaba ya emitido no se puede volver atrás por un tema legal. Nosotros lo que hicimos es suspender toda emisión de boleta de deuda con fecha posterior. La deuda fiscal al 1 de enero del 2024. Esta suspensión es hasta el 30 de junio del año que viene y lo que se, porque nosotros entendemos que los contribuyentes van a tener la posibilidad de adherir en plan de pago a su deuda.

Ya ejecutado el embargo no se vuelve atrás porque ahí ya hay una medida. Lo que nosotros hacemos es frenar nuevos embargos, frenar nuevos embargos.

Pogliano habló sobre la situación salarial de los estatales neuquinos y las negociaciones con los gremios provinciales.

Cuando a uno le hacen un embargo, tiene el plazo hasta la ejecución. Ellos, lo que nosotros le estamos dando, es un alivio fiscal para poder regularizar su deuda. Nosotros lo que estamos, digamos, nosotros hemos de dividir en dos etapas lo que es previo al 2024. Hay un tema de prescripción y hay una responsabilidad del Estado que no podemos liberar esa deuda porque si prescribe nosotros no podemos cobrarla. Entonces por eso lo ponemos desde el 1 de enero del 2024.

Claramente todas las deudas que estén en cualquiera de las instancias se pueden regularizar en el plan de pago. Es hasta junio del año que viene lo que es la suspensión, el plan de pago.

Nosotros, por cómo se tuvieron que modificar las leyes, la ley impositiva y el código fiscal, el plan de pago nosotros lo vamos a dar por un plazo y va a quedar la facultad en la Dirección de Rentas en poder prorrogarlo.

Eso nosotros lo vamos viendo en función de cómo van los contribuyentes regularizando su situación y también a veces nos pasa de que hay temas operativos que muchos contribuyentes piden prórroga para ellos poder solucionarlo.

Nosotros somos conscientes que diciembre y enero son meses muy especiales para la gente, porque, bueno, es como que entre las vacaciones, las fiestas... Por eso dejamos la potestad de prórroga en la Dirección Provincial de Rentas para que nosotros, obviamente, se coordina con el Ministerio de Economía una decisión de gobierno y se da la prórroga.

Pero nosotros, por eso, va a estar vigente y por eso uno lo toma. Si uno mira el plan de pago que nosotros ya lo hemos anunciado, es deudas vencidas al 31 de octubre. Si fuese Ingresos Brutos, sería hasta los anticipos de septiembre que vencen en octubre.

Ustedes llevan un trabajo junto al Gobierno nacional para eliminar esto del impuesto a los sellos en la provincia. ¿Esta es una gestión estratégica de parte de ustedes, en ir en conjunto tratando de eliminar esto?

Sí, porque, a ver, nosotros todavía, el Estado nacional explicó a grandes rasgos cuál es su idea de que piensan compensar parte de lo que nosotros dejaríamos de recaudar.

Esa letra de cómo es la compensación todavía no está escrita, por eso nosotros hemos sido muy claros. Nosotros lo estamos estudiando, estamos viendo cómo vamos a compensar esa resignación de ingresos y la idea sí, porque, bueno, ellos tienen ciertas críticas porque es un impuesto instrumental.

Entonces ciertas maneras de contratación se gravan y otras no, y sabemos la distorsión que genera en la actividad económica en muchos casos.

Por eso nosotros, pero es como yo lo he dicho más de una vez, el gobernador fijó una hoja de ruta desde Economía. Tenemos que buscar la letra chica para que eso sea sostenible en el tiempo y no genere un problema, digamos, de administración de recursos.

Respecto a salarios y los judiciales, que no dependen del arreglo con ustedes sino con el Tribunal Superior de Justicia, rechazaron. Los docentes fueron convocados a una nueva reunión porque las últimas asambleas lo rechazaron. Quienes no hacen asambleas ni cosas por el estilo son la policía, que sí ha tenido un aumento salarial acorde al aumento que han tenido los estatales y que, en algunos casos, como ATEN, no han sido aprobados. Esto está ya reglamentado. ¿El aumento de la policía se da sí o sí?

Sí, porque el circuito administrativo es así. Nosotros en julio, cuando en julio y agosto aprobamos, acordamos con ATE, UPCN y trabajadores viales, se saca un decreto del gobernador donde convalida el acta de acuerdo que firmamos con el gremio y, bueno, el ministro Tobares y la gente que va conmigo por la mesa.

Ese decreto, nosotros hacemos referencia a las tres actas y lo que se hace a los que no son convencionados, como la policía, como por ejemplo lo que es Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, que se ata a lo que se conviene, lo que se acuerda en el convenio marco, se le da ahí el aumento.

Esta gestión lo que cambió, sobre todo en la policía, es que en octubre de 2024 nosotros recategorizamos a la policía y por eso el jefe de la policía se lo asemeja a un ministro en el sueldo y ellos tienen un escalafón. Lo que se hizo fue un corrimiento de toda la policía.

En la semana nuestros oyentes nos señalaron algo: en la categoría suboficiales, entre el ingresante y alguien con 14 años no hay mucha diferencia salarial. Es decir, no está marcado. ¿Eso lo están estudiando?

Siempre se estudian todos los convenios porque yo siempre digo, son como un rompecabezas difícil de mover porque nosotros, cuando se acordó ese aumento, se revisó la escala.

El gobernador nos pidió, digamos, al ministro de Seguridad y a mí que nos juntáramos con, digamos, con la cúpula de la policía para poder revisarlo.

Obviamente, el gobernador dijo: "Yo quiero que el jefe de la policía se equipare a un ministro por las responsabilidades que tiene". De ahí armamos la escala, que ya tenía ciertas inequidades. Uno las va corrigiendo.

Lo que pasa es que es como, digamos, corregir eso quizás desvaría otro. Entonces siempre se está revisando. No son cuestiones fáciles de corregir a nivel, digamos, del escalafón.

Respecto a los otros dos temas, el lunes nosotros convocamos a la tarde a la mesa de ATEN. Por eso en julio no se los había citado. Teníamos un acuerdo anual. En realidad, el acuerdo salarial nuestro vence el 31 de enero con docentes.

Nosotros, ya desde el primer año de gestión desde el 2024, el gobernador nos planteó que nos sentáramos con los gremios en octubre si la pauta era anual. Cómo pagarle los sueldos de acá a diciembre está claro porque hay un convenio vigente.

Judiciales es como usted lo dijo. El Tribunal Superior de Justicia es quien lleva esa negociación. Yo leí los comunicados que salieron en los diarios y entiendo que no es un tema económico, como que lo económico fue acordado. Es un tema más administrativo y aclaración de la propuesta.

Trabajadores viales está revisando su convenio colectivo de trabajo. Ellos acá nosotros, más esta semana, se suspendieron las reuniones por el convenio colectivo porque uno está en diálogo. Ellos la pauta salarial ya la tienen hasta julio y mientras uno está primero que la revisión de un convenio colectivo no significa siempre que hay una mejora salarial.

Puede ser, por ejemplo, que se revise la forma de los francos, o sea, a qué voy: cuando se termina, obviamente un gremio plantea ciertas mejoras y, digamos, desde el Ejecutivo se mira, por ejemplo, si hubiese como lo que planteó de la policía. Bueno, sería un tema revisar, enviarles si fuera, dentro del escalafón de ellos.

Nosotros ahora, estamos esperando y se van a reanudar una vez levantadas las medidas. Se reanudará la mesa, digamos, por el convenio colectivo de viales. O sea, ellos la pauta salarial, cómo se le va a pagar el sueldo, está cerrado.

Eso a veces, digamos, nosotros respetamos las medidas gremiales, pero hay que aclarar cuando, digamos, es una mesa de negociación.

El tema con los docentes, ellos están pidiendo un aumento muy significativo en la masa salarial, ¿no?

Nosotros hemos tomado nota de ciertas cosas que son posibles de afrontar desde el Estado provincial. Nosotros tenemos una responsabilidad económica que ellos lo saben y que nosotros, es más, yo siempre digo, la mesa más difícil fue la de marzo de 2024, febrero, marzo, que fue el mayor conflicto que hubo con el sistema educativo. Tuvimos más de un mes, digamos, hasta llegar a un acuerdo.

¿Y cuál es el tema? Nosotros tenemos lo que firmamos: garantizarle que lo vamos a cumplir. Porque lo peor que nos podría pasar, y en la historia del país ha pasado y en esta provincia en algunos casos hubo que desdoblarlo, es llegado fin de mes decirle: "No tenemos la plata para pagarle el sueldo".

Entonces nosotros tomamos nota de lo que ellos plantean, pero se devuelve lo que para el Estado provincial es factible poder afrontar.

Ahora lo que me llama la atención, siempre se dijo, no solamente en este gobierno sino en otros gobiernos también, que se va a negociar o se va a seguir negociando siempre y cuando no estén con medidas de fuerza anunciadas. ATEN decidió en las asambleas llevar adelante medidas de 48 horas de paro en la semana que viene y 48 horas de paro en la otra semana. Ustedes convocaron para el lunes.

No, igual ahí voy a aclarar. Ellos decidieron eso. Pero si uno lee cómo fue, porque nosotros, sobre todo con el ministro Tobares leímos muy bien cuál fue la resolución del gremio. Y ellos lo que plantean es que el paro queda supeditado. Así nosotros llevamos una contrapropuesta.

Entonces entendemos por la dinámica del sector. Nosotros llevaremos una contrapropuesta y entendemos que ellos es muy probable que lo lleven a sus asambleas. Y ahí ya, bueno, es la dinámica de ellos.

Las negociaciones con los trabajadores del Estado es el tema, uno de los temas más complicados que pasan por Economía.

Y tenemos un combo variado. Si no lleva mucho tiempo porque ustedes piensen que, digamos, se lleva dos terceras partes de nuestro gasto corriente. Entonces nosotros primero sabemos que tenemos 74.000 empleados públicos que dependen de ese ingreso.

Por otro lado, a nivel de costo fiscal es el más importante. Y nosotros somos conscientes que hay una responsabilidad de garantizar que el Estado siga funcionando.

Y también somos conscientes que nosotros tenemos que administrar los fondos públicos para casi 800.000 habitantes, que son los que viven en Neuquén.

Llegan 30.000 habitantes por año a Neuquén…

En Economía pasan cosas variadas y ayer estábamos viendo, el tema de las máquinas para las elecciones y la gente que estaba analizando eso nos decía que para el año que viene, en función del informe, entiendo que por lo que figura del padrón electoral provisorio que hay, la cantidad de habitantes que van a poder votar que no votaron en el 2023, porque se comparó contra 2023 por el tema que sería lo más parecido, son 80.000 personas más que estarían votando.

Lo cual, fíjese, que es un número más que considerable, porque los 30.000 habitantes que usted dice no son habitantes que cambian domicilio en todos los casos, entonces, y bueno, hay menores también.

Entonces el dinamismo nuestro. Por eso nosotros siempre lo aclaramos y por eso decimos: nosotros somos responsables de administrar fondos para todos.

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