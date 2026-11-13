El Gobierno convocó al gremio ATEN para una nueva mesa paritaria este lunes 16 de noviembre

Mientras se desarrolla el plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN), el gobierno de la provincia del Neuquén convocó al gremio docente una nueva reunión para continuar con la discusión de la pauta salarial 2027. El encuentro está previsto para este lunes 16 de noviembre a las 18:30 en la sala Lafitte de Casa de Gobierno.

A través de una nota firmada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos Jorge Tobares, y dirigida a la secretaria general Fany Mansilla, la Provincia convocó a ATEN a una nueva reunión para discutir la pauta salarial para el próximo ciclo lectivo. "Por la presente, el Gobierno de la Provincia del Neuquén convoca, por su intermedio, a la organización sindical ATEN a fin de dar continuidad a la mesa de negociación paritaria correspondiente al año 2027. La reunión se llevará a cabo el día lunes 16 de noviembre del 2026, a las 18:30 horas, en la Sala Lafitte de Casa de Gobierno, ubicada en la intersección de las calles Roca y La Rioja de la ciudad de Neuquén", contiene el mensaje enviado oportunamente.

Qué había ofrecido el gobierno de Neuquén y qué resolvió ATEN

La primera propuesta presentada por el Ejecutivo provincial contemplaba dos actualizaciones salariales por Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el primer semestre de 2027, previstas para abril y julio, tomando como referencia una combinación del 50% del índice de precios de Neuquén y el 50% del indicador nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, ofreció un incremento del 4% en los haberes de enero y el pago de una compensación extraordinaria de 480.000 pesos por cargo, a abonarse durante la segunda quincena de ese mes. El esquema también incluía garantizar con fondos provinciales la continuidad del FONID y Conectividad, además de actualizar las asignaciones familiares.

Sin embargo, ATEN rechazó por unanimidad el ofrecimiento salarial durante el plenario de secretarios generales realizado el 30 de octubre en Cutral Co. Entre los principales reclamos, el sindicato planteó una recomposición del 50% al salario básico, la incorporación del adicional docente al básico y una actualización mensual por IPC desde enero de 2027. También reclamó un plan de viviendas y mayores partidas para infraestructura escolar.

En ese contexto, el gremio docente resolvió un paro de 48 horas para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre. La medida incluyó actividades en las distintas seccionales durante la primera jornada y una movilización provincial el segundo día, con impacto en el dictado de clases en las escuelas neuquinas.

Ahora, mientras tiene lugar un nuevo plenario de secretarios generales en Zapala, la convocatoria del Gobierno para este lunes retoma la negociación, que tendrá una nueva instancia formal en Casa de Gobierno.