Carola Pogliano: “Vaca Muerta es posible porque Neuquén y los privados trabajaron para que se pueda explotar”

En una entrevista exclusiva que brindó en el programa Otro Dato, que se emite por Canal 24/7 y conduce Santiago Montórfano, la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén, Carola Pogliano habló sobre la presentación del Presupuesto 2027 para la provincia, las obras proyectadas en los municipios, el reparto de las regalías petroleras y el desarrollo de Vaca Muerta.

Reuniones con todos los intendentes de la provincia

La funcionaria explicó en primer lugar: “La parte estructural de ingresos y gastos corrientes ya está cerrada, lo que estamos trabajando en forma participativa tiene que ver con las obras de la provincia, lo cual se divide en dos partes: continuidad de este ejercicio 2026 y las nuevas para 2027, tenemos una intervención con intendentes para ver si hay alguna obra que consideran trascendental y que no tuvimos en cuenta”.

Detalló sobre la misma línea que “hay que dividir una obra provincial de una municipal. Las obras donde asistimos a los municipios son las delegadas. En la obra provincial, si es cara, lo que vemos es cuál priorizamos teniendo en cuenta la necesidad de la región”.

Pogliano dijo que los municipios que tienen coparticipación deben devolver los fondos que presta el Gobierno provincial en cuotas. Por su parte, quienes no reciben recursos coparticipables reciben aportes directamente de Neuquén.

“El año pasado creamos la Secretaría del Interior donde se coordina con los delegados regionales y los intendentes para tener en cuenta las características de cada región, se trabaja mes a mes con cada una”, sostuvo la funcionaria.

El panorama financiero de Neuquén

Sobre este tema, la secretaria de Hacienda de Neuquén manifestó: “Tenemos superávit, la guerra entre Estados Unidos e Irán nos mejoró el precio del barril de crudo lo cual permitió hacer obras con fondos propios”, y dijo que “si bien nos queda un gasto importante como el aguinaldo, estimamos que tendremos superávit financiero y económico”.

En ese sentido marcó las diferencias entre el superávit financiero y el económico: “El económico es ingresos corrientes menos gastos corrientes, y el financiero se resta la inversión de obras que, a diferencia de una empresa, en el Estado se toma como un gasto de capital”.

“Casi el 90% de los gastos corrientes está en servicios esenciales, eso hace que el ajuste no se pueda hacer discrecionalmente. Este año, con el incremento de la producción, logramos que los gastos crecieran menos que los ingresos y por eso pudimos destinar más fondos a obras”, indicó la funcionaria provincial.

Precio del barril de petróleo

“El promedio anual nos da un valor de 77 dólares y ahí deben hacerse los descuentos, el boca de pozo está debajo de los 68 dólares. El barril que proyectamos es mejor que el que proyectamos para este año, estimamos que recibiremos más fondos con la misma producción, nos juega a favor que el VMOS lo habilitaremos a fines de diciembre para extraer petróleo, por eso el año que viene esperamos crecer en la producción 20% anual”, dijo la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén.

Además, Carola Pogliano comentó en Canal 24/7 que “hoy Neuquén es la provincia que marca todas las variables positivas y permite un dinamismo que el resto del país no puede sostener”, pero advirtió que “eso nos obliga a responder a una demanda más grande en servicios sociales e infraestructura, vemos cómo se potencia la migración y eso requiere más obras”.

Austeridad en los municipios de la provincia

Sobre este tema, la funcionaria sostuvo que “cuando asumimos en la gestión pedimos a municipios que estén más organizados con los gastos, han ido ordenado sus cuentas, tomaron lo que fue pedido”.

“El primer semestre del 2024 nos dedicamos a la tarea de reordenamiento, cuando llegamos teníamos un déficit de US$4.000 millones, entonces priorizamos las áreas más afectadas. Nosotros proyectamos haber ejecutado el 40% de ese déficit, este año pensamos cerrar las obras habiendo superado el billón de pesos y el año que viene proyectamos dos billones de pesos”, manifestó la funcionaria y dijo que “ahí veremos si se necesitan más obras estructurales o si la plata la podemos usar para otra cosa, por ejemplo para potenciar la diversificación económica porque nosotros dependemos mucho de los hidrocarburos”.

Créditos internacionales y la necesidad de crear un fondo anticíclico

Carola Pogliano ponderó los créditos internacionales tomados por la provincia producto de los plazos a pagar y de las tasas de interés bajas.

“Después del grueso de obra pública queremos hacer un fondo para que, ante una crisis económica, podamos lograr evitar seguir generando deuda”, dijo.

Reparto de las regalías petroleras

“Somos de las provincias más perjudicadas, recibimos menos de la mitad de lo que nos corresponde al producir más del 5% del Producto Bruto Interno (PBI). Somos la provincia con mayor independencia financiera con el 85% de los ingresos propios de Neuquén, pero recibimos menos de lo que nos corresponde”, comentó la funcionaria provincial.

Y dijo que “hay provincias que no tienen un impacto económico de responder a las necesidades que tiene la población”.

El crecimiento productivo de Vaca Muerta

“Vaca Muerta se puede hacer porque la provincia y el sector privado trabajaron para que sea productivo explotarse”, manifestó la secretaria de Hacienda y Finanzas de Neuquén.

“Estamos estimando un presupuesto que estará no muy por encima del vigente, el crecimiento de las regalías no será del 23%, sino menor porque el precio promedio anual va a estar por debajo”, concluyó.

La entrevista completa a Carola Pogliano





