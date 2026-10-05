La ciudad de Neuquén será este martes escenario de un encuentro que buscará fortalecer los vínculos entre el sector financiero y el entramado energético de Vaca Muerta, con la participación de bancos, empresas, pymes y profesionales de la región.

La jornada Finanzas y Energía Norpatagónica se desarrollará de 8.30 a 13 en el Campus Central de la Universidad de Flores (UFLO), ubicado en Independencia 70. La actividad es organizada por Bizion Escuela de Negocios y Cluster Vaca Muerta, con el acompañamiento del Centro PyME-ADENEU.

El encuentro tendrá como uno de sus principales objetivos acercar herramientas financieras al sector productivo y generar nuevas oportunidades de negocios vinculadas con el desarrollo de la cuenca Neuquina.

Vaca Muerta, eje de la agenda

La apertura estará a cargo de Daniel Dreizzen, managing director de Aleph Energy, quien presentará un análisis sobre la cadena de valor de Vaca Muerta, sus proyecciones, desafíos y oportunidades de desarrollo.

El especialista abordará las perspectivas de la actividad energética y el impacto que la expansión de la formación neuquina genera sobre el conjunto de empresas y proveedores que integran la cadena de valor.

La agenda continuará con la exposición de Salvador Di Stéfano, quien brindará la conferencia “Liderar 2026, proyectar 2027”, centrada en la coyuntura económica, los mercados de capitales y las decisiones que deberán afrontar las empresas de cara al próximo año.

Financiamiento para empresas y proyectos

Uno de los bloques centrales estará dedicado a las herramientas de financiamiento e inversión disponibles para el sector productivo. Participarán Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), bancos y Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que presentarán alternativas vinculadas con inversión, acceso al crédito y liquidez para empresas y proyectos relacionados con la cuenca.

La iniciativa apunta especialmente a fortalecer el vínculo entre el sistema financiero y el entramado empresarial que acompaña el crecimiento de Vaca Muerta, en un escenario donde la expansión de la actividad energética genera nuevas demandas de infraestructura, servicios y proveedores.

El cierre de la jornada incluirá un espacio de networking, pensado para facilitar el contacto entre empresarios, expositores, representantes de entidades bancarias y referentes del ecosistema corporativo regional.

La propuesta busca que el intercambio no quede limitado a las exposiciones y permita generar contactos, detectar oportunidades y avanzar en posibles acuerdos comerciales y financieros. La actividad será gratuita, aunque tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa.

Con Vaca Muerta como uno de los principales motores de la economía neuquina, la jornada pondrá el foco en un aspecto cada vez más relevante para la región: la articulación entre la actividad energética, el sistema financiero y las empresas locales para acompañar el crecimiento de la cadena de valor