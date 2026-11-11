El músico y compositor Chango Spasiuk llegará a Neuquén para desarrollar una agenda cultural que incluirá encuentros, talleres, conversatorios y conciertos en Huinganco, Junín de los Andes y Villa La Angostura. Las actividades se realizarán entre el 19 y el 21 de noviembre de 2026 y reunirán a artistas regionales, jóvenes, instituciones y público en general.

La propuesta busca generar espacios de intercambio sobre identidad, raíces, territorio y cultura, con la música como punto de encuentro entre distintas generaciones. Los primeros dos eventos tendrán un formato participativo y contarán con la presencia de músicos locales.

El recorrido comenzará en Huinganco el miércoles 19, continuará en Junín de los Andes el jueves 20 y finalizará el viernes 21 en Villa La Angostura, donde Spasiuk ofrecerá un concierto en el histórico Messidor. Para participar de las actividades de las dos primeras localidades se requiere inscripción previa.

Huinganco y Junín de los Andes tendrán encuentros con el músico

La primera actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre, desde las 18, en el Teatro Orfelina Cerda de Huinganco, ubicado en la intersección de las calles Los Ñires y Los Huinganes.

La jornada combinará un conversatorio con un concierto de pequeña escala, en el que también participarán músicos de la localidad y de la región. El objetivo es generar un intercambio entre la trayectoria artística de Spasiuk y las experiencias culturales de quienes viven en el norte neuquino.

El segundo encuentro tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a partir de las 19, en la Casa del Bicentenario de Junín de los Andes, ubicada en Ginés Ponte 390.

En este caso, la programación incluirá un taller, un conversatorio y un mini concierto, también con participación de artistas regionales.

De qué tratarán las charlas y talleres de Chango Spasiuk

Las actividades están pensadas especialmente para jóvenes, aunque también están abiertas a músicos, artistas, instituciones y vecinos interesados en participar.

A diferencia de una capacitación musical tradicional, los encuentros proponen un espacio de diálogo en el que la experiencia personal y artística de Spasiuk servirá como punto de partida para compartir preguntas, conocimientos y vivencias.

Entre los temas previstos se encuentran:

Identidad cultural: cómo se construyen las identidades individuales y colectivas.

Raíces y memoria: la transmisión de saberes entre generaciones.

Territorio: la relación entre las expresiones culturales y los lugares donde nacen.

Juventudes: el papel de las nuevas generaciones en la continuidad y transformación de las tradiciones.

Música: su función como lenguaje, memoria y expresión colectiva.

La participación de músicos locales buscará incorporar las particularidades de cada comunidad y sus expresiones artísticas al intercambio.

Villa La Angostura será el escenario del concierto de cierre

El itinerario de Chango Spasiuk continuará el viernes 21 de noviembre en Villa La Angostura, donde brindará un concierto en el histórico Messidor.

Esta presentación ampliará la propuesta hacia otro destino turístico de la provincia y permitirá que el público disfrute de una instancia centrada en la música, luego de las jornadas participativas desarrolladas en el norte neuquino.

De esta manera, el recorrido conectará tres localidades con características culturales y territoriales diferentes, mediante una programación que combina formación, diálogo y expresiones artísticas.

Cómo inscribirse para participar en Huinganco y Junín de los Andes

Información de servicio

Para asistir a los encuentros del 19 y 20 de noviembre se requiere inscripción previa. Los canales habilitados son los siguientes:

Huinganco

Fecha: miércoles 19 de noviembre.

Horario: 18.

Lugar: Teatro Orfelina Cerda, Los Ñires y Los Huinganes.

Inscripción: WhatsApp 2942 46-7397 o 2948 41-2045.

Junín de los Andes

Fecha: jueves 20 de noviembre.

Horario: 19.

Lugar: Casa del Bicentenario, Ginés Ponte 390.

Inscripción: completar el formulario online.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura y del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquenTur.

La articulación entre los organismos provinciales apunta a promover las expresiones culturales, fortalecer las identidades territoriales y generar nuevos espacios de encuentro en distintas localidades neuquinas.