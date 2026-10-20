El reconocido músico Chango Spasiuk llegará a Neuquén con una propuesta que combina música, reflexión e identidad cultural. El artista protagonizará dos jornadas de encuentro con las comunidades de Huinganco y Junín de los Andes, en una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura provincial que busca acercar experiencias artísticas a las nuevas generaciones.

La primera actividad será el 19 de noviembre en el Teatro Orfelina Cerda de Huinganco, ubicado en Los Ñires y Los Huinganes. Al día siguiente, el 20 de noviembre, la propuesta continuará en la Casa del Bicentenario de Junín de los Andes, situada en Ginés Ponte 390. Ambos encuentros contarán con inscripción previa.

Huinganco será la primera localidad en recibir al artista el 19 de noviembre en el Teatro Orfelina Cerda.

La iniciativa está pensada especialmente para jóvenes y propone un formato participativo, alejado de las capacitaciones tradicionales. Spasiuk compartirá experiencias de su recorrido personal y artístico, abrirá el diálogo con los asistentes y responderá preguntas sobre la cultura, las raíces y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de la identidad colectiva.

Entre los ejes de conversación estarán la transmisión cultural, la relación entre música y memoria, el territorio y los desafíos que atraviesan a la juventud. La propuesta busca generar un espacio de intercambio en el que los participantes puedan compartir inquietudes y reflexionar sobre sus propias experiencias y pertenencias.

Los encuentros incluirán charlas abiertas, intercambio con los participantes y un mini concierto de cierre.

Cada jornada tendrá cuatro momentos: una presentación inicial, una charla con el artista, un intercambio abierto con el público y un mini concierto de cierre, en el que la música tendrá un lugar central. De esta manera, la actividad combinará la palabra y la interpretación musical para acercar la cultura a distintas localidades de la provincia.

Quienes quieran participar podrán inscribirse mediante los canales habilitados. En Huinganco, las consultas y anotaciones se reciben por WhatsApp en los números 2942 467397 y 2948 412045. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura de Neuquén.