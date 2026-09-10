Las salidas educativas a instituciones de la comunidad refuerzan las tareas que se realizan dentro del aula y permiten que los niños incorporen conocimientos a través de experiencias concretas. En ese contexto, un grupo de alumnos del jardín de infantes del Instituto Cristiano Evangélico Bautista Luz y Esperanza (ICEBLE) visitó este jueves la Comisaría 23° de San Martín de los Andes, donde conocieron una faceta del trabajo de la Policía del Neuquén y participaron de una actividad vinculada con la identidad y la documentación personal.

La propuesta permitió acercar a los pequeños a una institución que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad y generar un espacio de intercambio con los integrantes de la fuerza provincial. De cerca, los niños pudieron ver una serie de actividades que se realizan a diario dentro de una comisaría.

Aprender sobre la identidad desde una experiencia concreta

Acompañados por sus docentes, los niños recorrieron distintos sectores de la dependencia policial y recibieron explicaciones, adaptadas a su edad, sobre las tareas que se desarrollan diariamente y los servicios que se brindan a los vecinos.

Un oficial y una docente del jardín de infantes ICEBLE en el frente de la Comisaría 23° de San Marín de los Andes - Foto: Policía del Neuquén

La visita estuvo relacionada con los contenidos trabajados en el jardín sobre la identidad y la importancia de contar con documentación personal. De esta manera, conceptos abordados en el aula pudieron trasladarse a una experiencia directa, permitiendo que los alumnos conocieran de cerca uno de los ámbitos institucionales vinculados con la comunidad.

Durante el recorrido, los pequeños también pudieron hacer preguntas y conversar con el personal policial, convirtiendo la visita en una instancia de aprendizaje participativo.

Una mirada cercana al trabajo de la Policía

Uno de los momentos de la jornada fue el recorrido por el sector de estacionamiento de la Comisaría 23°, donde los niños pudieron conocer algunos de los vehículos utilizados para las tareas de prevención.

Entre ellos observaron un móvil policial y motocicletas. El personal explicó de manera sencilla cuál es la función de estos recursos y cómo forman parte del trabajo cotidiano que se realiza para brindar respuesta a la comunidad.

Entre las actividades que realizaron en la Comisaría 23°, los niños del jardín de infantes ICEBLE subieron a los móviles policiales y motocicletas - Foto: Policía del Neuquén

Para los alumnos, el contacto directo con estos elementos permitió transformar una imagen habitual —los móviles y motocicletas que circulan por la ciudad— en una oportunidad para comprender mejor qué tareas realizan quienes trabajan en la institución.

La comunidad también es un espacio de aprendizaje

Las experiencias educativas fuera del aula permiten que los chicos puedan vincular los contenidos escolares con situaciones y espacios que forman parte de su entorno cotidiano.

En este caso, la visita a la Comisaría 23° combinó el aprendizaje sobre identidad y documentación personal con el conocimiento de una institución de la comunidad, generando un encuentro entre los niños, sus docentes y el personal policial.

La jornada dejó así una experiencia concreta que complementa el trabajo pedagógico y acerca a los más pequeños a las instituciones desde una perspectiva educativa, participativa y cercana.