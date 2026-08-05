Con las nevadas que se han registrado, desde la segunda quincena de julio hasta la fecha, en las zonas norte, centro y cordillerana de Neuquén transitar por las rutas suele dificultarse. Sin embargo las condiciones extremas no impidieron que la Policía del Neuquén, a bordo de dos motonieves, colaborara con Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el relevo de personal apostado en la Cordillera.

El operativo de la Policía del Neuquén para colaborar en el relevo de personal de Gendarmería Nacional

El comisario inspector Mariano Jara es el coordinador operativo de la División Alto Neuquén. En diálogo con Mejor Informado, explicó las etapas del recorrido, cómo hicieron para trasladarse en condiciones climáticas tan adversas y todos los detalles que permitieron el relevó los gendarmes apostados en la Cordillera.

Personal de Policía del Neuquén y Gendarmería Nacional en medio del paisaje nevado - Foto: Gentileza

"Todo comenzó este lunes 3 de agosto, cerca de las 11 de la mañana. Participaron dos policías del equipo de Nieve, dos recursos efectuados por la Jefatura de Policía. El recorrido se dividió en dos etapas: la primera parada fue en Caviahue. Gracias a unas camillas, tiradas por las motos de nieve, se llevó leña y víveres que habían solicitado", explicó Jara a este portal.

Desde ese punto, personal de la Policía se reunió con el de Gendarmería, quienes accedieron con sus propios vehículos. Una vez reunidos, los uniformados de ambas fuerzas iniciaron el recorrido hasta Copahue. Recorrido que, por las condiciones del tiempo, no fue para nada sencillo.

Los casi 20 kilómetros de ruta estaban completamente cubiertos de nieve. Fue en ese escenario donde la tecnología y el conocimiento del territorio permitieron que la misión se completara con éxito. "Las motonieves están equipadas con GPS y, además, el personal que se desempeña en el lugar es baqueano. La ruta no se divisaba bien, pero gracias a los esquíes de los vehículos pudieron cortar camino", añadió.

Misión cumplida: las motonieves de la Policía del Neuquén en el edificio de Gendarmería Nacional en Copahue - Foto: Gentileza

Como ocurre todos los inviernos, en Copahue suelen quedar algunos gendarmes y otras personas que quedan al resguardo de la villa. "En esta oportunidad, tres gendarmes bajaron y otros cuatro fueron a destino", precisó el comisario inspector.

En un primer viaje, viajaron a dos gendarmes y subieron a dos. En un último trayecto, otros dos fueron hasta Copahue y en el viaje de regreso volvió el útlimo gendarme que terminaba su turno. "Las tareas terminaron cerca la medianoche (del martes)", concluyó Jara.