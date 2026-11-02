Después de varios meses sin una conexión directa, volvió a funcionar el servicio de colectivos entre Chos Malal, en Neuquén, y San Rafael, en Mendoza. La empresa Transporte Rincón retomó los viajes durante noviembre, con dos frecuencias semanales por sentido y un pasaje de $85.000.

El recorrido conecta distintas localidades del norte neuquino con el sur mendocino. Además de Chos Malal y San Rafael, contempla paradas en Buta Ranquil, Barrancas y Malargüe, lo que amplía las posibilidades de traslado para los habitantes de la región.

La reactivación recupera una alternativa de transporte para quienes necesitan viajar por motivos laborales, familiares, educativos, de salud o turismo, sin tener que recurrir a otras combinaciones de transporte.

Qué días sale el colectivo de Chos Malal a San Rafael

El servicio de Transporte Rincón cuenta con dos salidas semanales desde Chos Malal, programadas para los domingos y miércoles a las 23:59.

El recorrido contempla las siguientes paradas y horarios:

Chos Malal - 23:59

Buta Ranquil - 01:45

Barrancas - 02:10

Malargüe - 05:30

San Rafael - 08:00

Los horarios posteriores a la medianoche corresponden al día siguiente de la salida. De esta manera, el colectivo llega a San Rafael durante la mañana.

Horarios del regreso de San Rafael a Chos Malal

Para el trayecto de vuelta, las salidas están previstas los martes y viernes a las 20:30 desde San Rafael.

El recorrido incluye los siguientes horarios:

San Rafael - 20:30

Malargüe - 23:30

Barrancas - 03:15

Buta Ranquil - 03:55

Chos Malal - 05:30

Al igual que en el viaje de ida, las llegadas de madrugada se producen durante el día siguiente al de la partida.

Cuánto cuesta el pasaje entre Chos Malal y San Rafael

El valor informado para el pasaje es de $85.000.

La conexión representa una alternativa para los vecinos del norte neuquino que necesitan trasladarse hacia Mendoza. Entre los potenciales usuarios se encuentran estudiantes, trabajadores y personas que viajan para realizar trámites, acceder a servicios de salud o visitar familiares.

Para quienes viven en localidades intermedias, las paradas en Buta Ranquil y Barrancas también permiten aprovechar el recorrido sin tener que trasladarse primero hasta Chos Malal.

Se recomienda consultar con Transporte Rincón la disponibilidad de asientos, las condiciones de compra y posibles actualizaciones de la tarifa antes de viajar.

Una conexión que ya había tenido antecedentes en la región

La recuperación del servicio se inscribe en una necesidad de conectividad que tiene antecedentes en el norte neuquino.

En septiembre de 2024, Mejor Informado había publicado información sobre otro esquema de colectivos que permitía conectar Chos Malal con San Rafael mediante una combinación en Buta Ranquil. En aquella oportunidad, el servicio estaba orientado especialmente a estudiantes que cursaban en la ciudad mendocina.

La diferencia del nuevo esquema es que permite realizar el recorrido de manera directa, sin depender de aquel trasbordo, y contempla paradas intermedias en localidades del norte neuquino y Malargüe.

El regreso de esta conexión también se produce en un contexto de anuncios oficiales vinculados con la conectividad regional. En octubre de 2026, el gobernador Rolando Figueroa informó que desde el 1 de noviembre comenzaría a funcionar un servicio entre Chos Malal y San Rafael, con dos frecuencias semanales.

Qué importancia tiene el regreso del colectivo para el norte neuquino

La distancia entre las localidades y la disponibilidad de alternativas de transporte son factores centrales para quienes viven en el interior provincial.

Contar con una conexión directa con San Rafael puede facilitar viajes que, por motivos económicos, laborales o familiares, requieren una planificación especial. También permite reducir la dependencia de combinaciones entre distintas empresas.

El recorrido beneficia potencialmente a los habitantes de Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas, además de quienes utilizan Malargüe como punto de conexión con otros destinos mendocinos.

La continuidad del servicio será un aspecto importante para evaluar su impacto. La regularidad de las frecuencias, la demanda de pasajeros y el mantenimiento de una tarifa accesible serán factores determinantes para que esta alternativa se consolide.

El servicio ya está en funcionamiento

El colectivo de Transporte Rincón ya retomó sus operaciones durante noviembre, con dos frecuencias semanales de ida y dos de regreso entre Chos Malal y San Rafael.

Los pasajeros pueden organizar sus viajes teniendo en cuenta los horarios de cada localidad y el valor informado de $85.000. La recomendación es confirmar previamente los días de salida, la disponibilidad y las condiciones del pasaje con la empresa.

La recuperación de esta ruta vuelve a incorporar una conexión terrestre entre el norte neuquino y el sur de Mendoza, con una alternativa directa para los habitantes de toda la región.