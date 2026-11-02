El histórico edificio donde funcionó durante 50 años la Legislatura de Neuquén se transformó en un espacio cultural y formativo que busca acercar la historia provincial a vecinos, estudiantes y visitantes. Con la inauguración de siete salas, Casa de las Leyes presentó un nuevo recorrido interactivo que permite conocer los principales hitos de la construcción institucional de Neuquén.

La vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, y la coordinadora de Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), Candela Bermúdez Wendel, encabezaron el acto de inauguración del renovado recorrido histórico y patrimonial del edificio ubicado en Av. Olascoaga 560. “Hemos recorrido esta nueva Casa de las Leyes y, la verdad, que me llena de orgullo”, expresó Reina, y felicitó a todas las personas que trabajaron para poner en valor el espacio.

En ese sentido, destacó la importancia de preservar el patrimonio histórico de Neuquén y reconocer el trabajo de quienes formaron parte de la institución: “Es el camino de hombres y mujeres que trabajaron aquí”. Asimismo, invitó a la ciudadanía a conocer el recorrido y recordó que “está abierto a la sociedad, a todos los neuquinos”.

“Estamos creando estos espacios fundamentales para nuestra sociedad, recuperando nuestro pasado para integrarlo al futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la sociedad en su conjunto”, concluyó.

Candela Bermúdez, coordinadora de Casa de las Leyes, brindó detalles en el programa La Segunda Mañana que se transmite por AM550. Allí explicó que la renovación apunta a recuperar la memoria institucional y presentar el pasado neuquino de una manera más contemporánea, con herramientas que permitan al público participar y no ser solamente espectador.

El recorrido comienza con la transformación del edificio y continúa con acontecimientos centrales, como la Convención Constituyente de 1957, que marcó la provincialización de Neuquén, y las leyes que fueron dando forma a la provincia. La propuesta incorpora videos, audios, un mapping histórico, un mapa provincial interactivo y recreaciones vinculadas con las convenciones constituyentes.

Además de la muestra permanente, el edificio mantiene una amplia oferta de actividades gratuitas para distintas edades. Entre las propuestas se encuentran talleres de robótica, ajedrez, coro, tango y oratoria, junto con una biblioteca pública abierta a la comunidad. El espacio también recibe actividades artísticas, culturales y recreativas durante todo el año.

Videos, audios, mapas y recursos digitales permiten conocer las leyes y los hechos que marcaron la construcción de la provincia.

La coordinadora destacó que la iniciativa está pensada tanto para el público general como para las escuelas de la capital y del interior provincial, que pueden organizar visitas guiadas. Según precisó, durante el año anterior más de 1.000 estudiantes participaron de los recorridos escolares. La intención es ampliar el acceso a la historia y fortalecer el vínculo de la comunidad con su identidad.

El espacio de avenida Olascoaga 560 está abierto de lunes a viernes, de 8 a 20, con propuestas para toda la comunidad.

Casa de las Leyes funciona en avenida Olascoaga 560 y puede visitarse de lunes a viernes, de 8 a 20. Las actividades especiales de fin de semana se anuncian a través de sus canales oficiales. El edificio fue declarado patrimonio histórico y cultural en 2007 y ahora combina la preservación de su legado con propuestas culturales y educativas abiertas a toda la ciudadanía.

Mira la entrevista completa: