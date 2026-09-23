COPADE cumple 62 años: del proyecto de la Universidad del Comahue al desarrollo de Vaca Muerta

La creación de la Universidad Provincial del Neuquén, la planificación del Parque Industrial de Neuquén capital, el desarrollo turístico de Copahue-Caviahue y San Martín de los Andes, el estudio para el aeropuerto de Chapelco y la incorporación de más de 9.000 hectáreas bajo riego en el área Arroyito-Senillosa son algunos de los proyectos que marcaron los primeros años del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).

Creado el 23 de septiembre de 1964 mediante la Ley número 386, durante la primera gestión de Felipe Sapag, COPADE nació con la misión de aportar planificación a una provincia que comenzaba a definir su perfil productivo, territorial y social. Desde entonces, el organismo intervino en iniciativas que buscaban anticipar necesidades y orientar el crecimiento de Neuquén.

Uno de los primeros grandes proyectos fue la creación de la Universidad Provincial del Neuquén. El estudio de factibilidad elaborado por COPADE en 1964 derivó en la Ley 414 y permitió diseñar una institución con presencia territorial: Ciencias Agrarias en Cinco Saltos, Ingeniería en Challacó, Cerámica en Zapala y Turismo en Neuquén y San Martín de los Andes. En 1971, la institución se transformó en la Universidad Nacional del Comahue.

La planificación industrial también ocupó un lugar destacado. COPADE participó en el diseño del Parque Industrial de Neuquén capital y en políticas destinadas a favorecer la radicación de empresas. En Zapala, además, analizó la factibilidad de instalar una fábrica de cemento Portland, a partir de los recursos minerales disponibles en la zona.

El turismo formó parte de aquella primera agenda de desarrollo. El organismo elaboró un Plan Turístico Provincial que identificó seis áreas con posibilidades de crecimiento y priorizó los complejos de Copahue-Caviahue y San Martín de los Andes. También realizó el estudio de factibilidad del aeropuerto de Chapelco, actualmente denominado Aviador Carlos Campos, una infraestructura que posteriormente permitió fortalecer la conectividad turística de la cordillera.

En el sector productivo, COPADE impulsó el Programa de Colonización Arroyito-Senillosa, que proyectó incorporar más de 9.000 hectáreas bajo riego. También participó junto con Fabricaciones Militares en el Plan Cordillerano, destinado a la prospección de minerales como cobre, plomo y plata en la zona de Campana Mahuida.

La planificación alcanzó además áreas sociales y sanitarias. El Plan de Salud Rural y el Operativo THIM abordaron problemáticas como la tuberculosis, la hidatidosis y la mortalidad infantil. A su vez, el fortalecimiento del Banco Provincia del Neuquén permitió contar con una herramienta de crédito orientada, entre otros objetivos, a facilitar el acceso a la vivienda.

Aquellas iniciativas fueron pensadas para una provincia muy diferente de la actual, pero expresaron una misma concepción: proyectar las necesidades futuras y generar herramientas para acompañar el crecimiento antes de que las demandas se transformaran en urgencias.

A 62 años de su creación, COPADE continúa con esa tarea de planificación y suma nuevos desafíos vinculados con el crecimiento de Vaca Muerta, la infraestructura, el agua, la energía, la vivienda, la conectividad, la tecnología y la diversificación productiva.

El secretario del COPADE, Rubén Etcheverry, destacó que “con 62 años de historia, el COPADE acompañó con su planificación gran parte del desarrollo de nuestra provincia, y hoy, como nos encomendó el gobernador Rolando Figueroa, COPADE continúa con esa tarea de planificación, ahora frente a nuevos desafíos vinculados con el crecimiento de Vaca Muerta, la infraestructura, el agua, la energía, la vivienda, la conectividad, la tecnología y la diversificación productiva”.

“Es por ello que con el equipo de COPADE, escuchando a los intendentes, a las instituciones, cámaras empresariales y profesionales, pensamos en una agenda 2030 y sobre una visión 2050, para el Neuquén que viene”, agregó.

La trayectoria del organismo lo ubica entre las instituciones de planificación con mayor permanencia del país. Su aniversario encuentra a COPADE nuevamente enfocado en proyectar el territorio y acompañar las transformaciones de Neuquén con una mirada de largo plazo.





