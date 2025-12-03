El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa realizó una nueva jugada en el marco de la reestructuración de su Gabinete de cara a la segunda etapa de su gestión al frente de la Provincia.



Es que, en una publicación que realizó a través de sus redes sociales, anunció que el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) pasará a tener rango de Secretaría. Además, el mandatario afirmó que dejará de existir como tal el Ministerio de Planificación, Innovación y Modernización que conducía Rubén Etcheverry, que ahora pasará a liderar el organismo anteriormente mencionado.



“Con la conducción de Rubén Etcheverry, el área cobra el rango de Secretaría para ocupar un rol integral y protagónico en el desarrollo futuro de la Provincia”, expresó Figueroa en su cuenta de X.



Además manifestó: “Así reducimos la estructura ministerial y damos más dinamismo a una gestión que, desde la austeridad, fortalece las áreas esenciales del Estado y trabaja por un futuro mejor para todas y todos los neuquinos”.



COPADE era conducido por Ana Servidio, militante peronista que ahora pasará a formar parte del Ministerio de Infraestructura que liderará desde mañana Tanya Bertoldi.



Rolando Figueroa ya realizó varios cambios de cara a la segunda etapa de su gestión, la cual contempla los años 2026 y 2027.



Entre ellos Leticia Esteves como ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Tanya Bertoldi como ministra de Infraestructura, Gustavo Coatz como secretario del Interior, Rubén Etcheverry como secretario de COPADE y Josefina Codermatz como ministra de Juventud, Deporte y Cultura.



