Cuatro empresas compiten para construir 24 casas equipadas en Plaza Huincul

El Gobierno de Neuquén continúa consolidando la implementación del Plan Neuquén Habita, una estrategia integral financiada con recursos propios que busca ordenar para redistribuir y garantizar la sustentabilidad del sistema público.

Como parte de esta iniciativa, el Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública para la construcción de 24 viviendas en Plaza Huincul. Cuatro empresas presentaron ofertas para realizar los trabajos.

La licitación pública número 005/2026, que lleva adelante la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), tiene un presupuesto oficial de $2.709.395.063 pesos y un plazo de ejecución de 12 meses.

Participaron del acto, el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza; y representantes de las empresas oferentes.

El complejo se emplazará en un predio propiedad de la municipalidad de Plaza Huincul y será diseñado bajo criterios de inclusión. De las 24 viviendas, 23 serán de diseño estándar y una estará adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando así la accesibilidad universal.

Dietrich comentó que “firmamos un convenio con el intendente de Plaza Huincul de cofinanciación de 116 viviendas, e hicimos una primera licitación por 40 viviendas que en los próximos días comenzará la construcción. En este segundo acto estamos licitando 24 viviendas que tienen dos dormitorios y 65 metros cuadrados”.

Larraza aseguró que “es una cuenta histórica que empezamos a saldar. Hay una necesidad habitacional importante en nuestra localidad”.

La propuesta comprende obras complementarias como la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de infraestructura (agua potable, gas, cloacas y electricidad) y la provisión de los correspondientes gabinetes reglamentario cumpliendo con las normativas de los entes prestatarios y los estándares de habitabilidad vigentes.

La política habitacional se retroalimenta a través del esquema de recupero de cuotas, promoviendo un círculo solidario donde el cumplimiento de cada familia adjudicataria permite generar los recursos necesarios en el Fondo Neuquino para la Vivienda para continuar proyectando y ejecutando nuevas soluciones habitacionales en cada rincón del territorio neuquino.





