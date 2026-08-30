El déficit habitacional detectado al inicio de la actual gestión, sumado al bajo recupero de las casas construidas con fondos públicos, determinó la implementación de varias acciones por parte del Gobierno de Neuquén y generó que, en apenas dos años, los neuquinos tuvieran dos nuevas herramientas disponibles para concretar el sueño de la casa propia: por un lado, los créditos hipotecarios que logró restablecer después de 15 años el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y, por otro, los créditos hipotecarios no bancarios lanzados este año a través de Neuquén Habita.

Mediante estas dos herramientas miles de neuquinos gestionaron el financiamiento que necesitaban tanto para comprar como para construir o refaccionar sus viviendas y lo hicieron -o están en trámite para hacerlo- conforme sus posibilidades de pago. El gobernador Rolando Figueroa fue claro al anunciar estos créditos en que es obligatorio devolverlos, para generar el círculo virtuoso que permitirá que cada vez más familias lleguen a tener su hogar en cada rincón de Neuquén.

Según un informe reciente del Ejecutivo, en apenas dos años más de 2.100 familias accedieron a los créditos hipotecarios o para refacción de viviendas del BPN y otras tantas se encuentran en distintas etapas de evaluación a través de ADUS en el programa Neuquén Habita.

Créditos del BPN

Para llegar a esta instancia, el BPN tuvo que recuperar una herramienta que había permanecido inactiva durante más de una década: la actual gestión reabrió el Departamento de Créditos Hipotecarios, permitiendo que la entidad volviera a ofrecer y gestionar financiamiento hipotecario para las familias de la provincia.

Desde el lanzamiento en 2024 hasta el 10 de agosto de 2026, el BPN otorgó más de $68.000 millones en créditos destinados a soluciones habitacionales. En total, fueron 2.687 operaciones entre préstamos para refacción, compra y construcción de viviendas.

La línea de refacción concentró la mayor cantidad de operaciones, con 1.773 créditos por $24.039.024.971. Le siguieron los préstamos para compra de vivienda, con 267 operaciones por $24.424.682.226, y los destinados a construcción, que alcanzaron los 197 créditos por $14.268.645.100. Por último, los préstamos para compra de terreno alcanzaron las 450 operaciones y $6.042.083.517.

Con tasas preferenciales y una red de 60 sucursales distribuidas en nivel provincial, la entidad garantiza una presencia territorial que acerca el crédito a cada localidad, reafirmando su rol como banco público al servicio de la comunidad neuquina. Los detalles de esta línea y cómo gestionarla están disponibles en https://www.bpn.com.ar/creditos-hipotecarios

Créditos de Neuquén Habita

Estas políticas se complementan con el programa Neuquén Habita, impulsado a través de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable.

Desde su lanzamiento, hace apenas unos meses, se recibieron alrededor de 3.600 inscripciones, de las cuales más de 2.000 expedientes ya superaron las primeras instancias de análisis y avanzan hacia las etapas finales de validación jurídica y constitución de garantías. La convocatoria permanece vigente, quienes tengan interés en conocer más al respecto pueden ingresar a https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/

“Son créditos individuales para la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda financiado con recursos neuquinos, con tasas accesibles, criterios de priorización transparentes. Un sistema pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional”, explicó al respecto Figueroa.

En este esquema, el BPN también desempeña un rol fundamental al aportar su estructura técnica para realizar el análisis de riesgo crediticio de los postulantes, asegurando la sostenibilidad del sistema, además de encargarse de gestionar tanto el desembolso de los fondos como el posterior proceso de cobro de las cuotas. Gracias a este trabajo conjunto, se alcanzaron hasta el momento, casi 600 solicitudes aprobadas en la instancia evaluada por la entidad, llegando a los $ 50.000 millones que comenzarán a materializarse próximamente.









