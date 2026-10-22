Cutral Co celebró sus 93 años con inversiones de la provincia por más de US$200 millones

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el acto por el 93° aniversario de Cutral Co, acompañado por el intendente Ramón Rioseco. En su discurso, destacó que la inversión pública provincial en obras para esa localidad y la vecina Plaza Huincul supera los 200 millones de dólares.

El gobernador indicó que “la inversión pública que hace el Estado provincial en la comarca, entre Cutral Co y Plaza Huincul, son más de 200 millones de dólares”. “Nunca en la historia de esta provincia se invirtió tanto en una región”, indicó.

Puntualizó que “lo hacemos porque tenemos decisión política, porque no nos importan los votos de la próxima elección, nos importa el trabajo de las próximas generaciones, que puedan salir adelante y que podamos elevar nuestra provincia a otro nivel”.

Dijo que en el acto el Gobierno provincial “viene a ponerse a disposición del querido pueblo” y señaló que desde su gestión “venimos a rendir cuentas, que es lo que tenemos que hacer todos los gobernantes”.

Informó que en toda la provincia el Gobierno “está haciendo hoy más de 1.000 obras”. Además, expuso un resumen de las iniciativas en marcha, finalizadas o en proceso licitatorio en Cutral Co y Plaza Huincul. Detalló que en Cutral Co hay seis obras finalizadas, seis en ejecución y “20 a ejecutar en el año 2027”. “Son 32 obras provinciales”, afirmó.

Figueroa destacó una serie de obras viales que beneficiarán a Cutral Co y la región. Puntualizó que “vamos a repavimentar los 75 kilómetros de la ruta provincial 17 desde Picún Leufú hasta la comarca” y agregó que “también vamos a repavimentar desde la comarca hasta Portezuelo Grande, los 61 kilómetros para vincularnos con la ruta 7”.

Recordó el convenio que se firmó con las empresas operadoras de gas y petróleo para prefinanciar obras viales y explicó que “vamos a repavimentar 18 kilómetros y pavimentar nuevo la ruta desde Mari Menuco hasta la ruta 17, poniendo en valor el lago Los Barreales y también teniendo un nuevo acceso. Ya estamos haciendo el proyecto ejecutivo para licitar rápidamente”.

Además, anunció que “vamos a hacer de doble vía la ruta de circunvalación de Plaza Huincul y Cutral Co para que los camiones no nos pasen más por el centro de la ciudad”. Dijo que obra implicará unos 15 kilómetros de ruta.

“Vamos a incorporar en el Presupuesto 2027 el SUM y las refacciones en la EPET N° 1, que vamos a continuar”, señaló el gobernador y también mencionó “la ampliación de aulas y SUM del CPEM N° 20 y la Escuela de oficios para jóvenes con discapacidad N° 1, que también la vamos a ejecutar”.

Informó que se ejecutará un nuevo registro civil, un edificio para el CEF N° 2 y explicó que se concluyó una ampliación de la EPET N° 1. Además, adelantó que se construirá una nueva EPET de más de 5.000 metros cuadrados. “Ya tenemos el proyecto ejecutivo y nos hemos puesto de acuerdo con el terreno. Vamos a comenzar a hacer 19 talleres, 10 aulas, un gimnasio de más de 800 metros cuadrados con playones; toda calefaccionada con losa radiante”, dijo y recordó que “estamos haciendo diez de esas EPET en toda la provincia”.

En materia de Salud, explicó que “hemos finalizado la nueva guardia del hospital” y agradeció el “aporte que hacen las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul para poder mejorar la salud”. “En el hospital, está en ejecución el Banco de Leche Humana”, señaló y anunció que se incluirán en el Presupuesto 2027 y se comenzarán los trámites licitatorios para las obras del servicio de hemodiálisis y de la unidad de terapia intensiva.

Mencionó que en conjunto con los intendentes “estamos haciendo la nueva planta de tratamiento cloacal” y destacó que también se está avanzando para la reutilización del agua y así poder regar “300 hectáreas y producir”.

El gobernador recordó que “Cutral Co ha establecido que 2026 es el año de la juventud y la educación” y anunció que, “acompañando esta decisión que ha tenido el Concejo Deliberante, vamos a construir el primer punto joven en la ciudad de Cutral Co”. “También estamos trabajando con el pluvial Cuenca Norte y Centro. En particular de la calle Salta, que está trabajando mucho la municipalidad”, sostuvo.

Además, se refirió a las obras en la Unidad de Detención N° 22 y explicó que “en la etapa uno estamos ejecutando la máxima seguridad. Después vamos a continuar con mediana seguridad; con el taller, educación y, por último, todo el sector de visita, salud y trabajo”.

Destacó la política de combate del microtráfico de drogas en la provincia e informó que “ya en la comarca tenemos 33 allanamientos, 17 personas condenadas, 17 armas de fuego, 23 vehículos secuestrados, más de 39 millones de pesos, hemos también incautado cannabis, cocaína y tenemos tres casas de drogas clausuradas y una demolida”.

“Esto es muy importante para nosotros. En la provincia del Neuquén, ya tenemos 200 personas juzgadas y presas por venta de drogas”, indicó y agradeció la participación ciudadana a partir de las denuncias anónimas y el trabajo de la Policía del Neuquén. “Hemos bajado el 30% el delito contra la propiedad”, añadió.

En lo que hace a viviendas, informó que “vamos a ejecutar en el año 2027, tanto en Cutral Co como en Plaza Huincul, más de 600 viviendas”. Detalló que en Cutral Co “son 150 viviendas más 230 préstamos que han solicitado” y expresó: “Solamente en Cutral Co, más de 350 viviendas va a hacer el Gobierno de la provincia el año que viene”.

“Hemos terminado la ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14. Dos jardines inauguramos: la escuela infantil N° 35 y la escuela infantil N° 89”, puntualizó el gobernador en materia de obras educativas y, respecto de Salud, informó: “Inauguramos el centro de salud de Monte Hermoso y vamos a hacer el dispositivo de inclusión habitacional y el centro de salud del barrio Zani”.

Además, informó que se ejecutará la energía para la comunidad Cafulcurá y que también “vamos a hacer la estación transformadora Cutral Co, la estación transformadora que potencia Loma La Lata y la estación transformadora Loma Campana”. “Sumado a toda la infraestructura para poder aprovechar esta magnífica inversión que ha realizado el intendente en el parque solar de Cutral Co”, agregó.

Por último, manifestó: “Hoy Neuquén está poniendo de pie a la Argentina y lo hacemos con mucho orgullo. Pero estamos convencidos que tiene que venir un reconocimiento para toda nuestra gente, que todos los días se rompe el alma para poder edificar no solo esta provincia bendita que tenemos, sino la República Argentina que queremos que salga adelante”.

Por su parte, Rioseco destacó el trabajo conjunto con el gobernador y con Educación de la provincia. “Para nosotros la educación es una prioridad. Es una prioridad que los chicos vayan a primario y secundario, pero que fundamentalmente vayan a la universidad”, señaló.

Destacó la culminación de la obra en el Instituto de Formación Docente N° 14 y puntualizó: “Hacía años que estábamos esperando que se puedan construir esas cuatro aulas que hemos sumado”.

Además, el intendente comentó que “estamos trabajando en la EPET N° 1. Estamos planificando con el señor gobernador trabajar en cada una de las escuelas primarias para que tengan mayores condiciones de infraestructura, edilicias y de seguridad”.

También se refirió al trabajo conjunto en materia de Salud y mencionó al centro oncológico y el Banco de Leche Humana que “estamos trabajando en conjunto con el gobernador, pensando que la salud pública tiene que estar al servicio de todos los cutralquenses y de todos los vecinos de Plaza Huincul, para que nadie se quede afuera y nadie se quede sin atención”.

Para finalizar, remarcó que “también estamos trabajando en algo muy importante que hemos firmado hace unos días, que es la construcción de 150 viviendas en conjunto con la Provincia”.

Durante el acto, el gobernador y el intendente firmaron un convenio para financiar una obra de conducción que permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable.

También participaron de las actividades los ministros jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, de Gobierno, Derechos Humanos y Mujeres, Jorge Tobares y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, entre otros.



