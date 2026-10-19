El Pabellón 22 de Cutral Co avanza en su ampliación: las otras unidades que fortalecen el sistema carcelario

La obra de ampliación de la Unidad de Detención número 22 de Cutral Co registra nuevos avances, en el marco del programa de infraestructura penitenciaria que lleva adelante el Gobierno del Neuquén para ampliar la capacidad de alojamiento y mejorar las condiciones de seguridad y de trabajo del personal.

La intervención forma parte de una planificación que comprende obras en las unidades de Neuquén, Cutral Co y Zapala, destinadas a dar respuesta al déficit de plazas y fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario.

Una ampliación histórica en tiempo récord

Después de más de 30 años sin una ampliación de esta magnitud, la actual gestión impulsa en tiempo récord obras para incrementar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario. La construcción de nuevos pabellones y la incorporación de instalaciones modulares forman parte de una decisión política de dar respuesta a un déficit histórico, mejorar las condiciones de detención y brindar espacios más seguros para el trabajo del personal.

El programa busca atender necesidades acumuladas durante décadas y avanzar en una planificación que contemple tanto las demandas actuales como el funcionamiento futuro de los establecimientos.

Nuevos pabellones e instalaciones modulares en la Unidad 11

En la Unidad de Detención número 11 de Neuquén, el programa incluye la construcción de nuevos pabellones y el proyecto de instalaciones modulares para sumar 190 plazas en un terreno lindante perteneciente al establecimiento.

Estas instalaciones modulares contemplan celdas comunitarias e individuales, patios, espacios de comedor, áreas de servicio y dependencias para el personal de guardia. El proyecto incorpora, además, un sistema integral de seguridad y control para el funcionamiento del nuevo sector.

La incorporación de nuevos pabellones y módulos permitirá ampliar la infraestructura disponible y mejorar la distribución de los espacios de alojamiento, junto con las condiciones necesarias para las tareas de custodia y supervisión.

Estas intervenciones se complementan con las obras de la Unidad 22 de Cutral Co y de la Unidad 32 de Zapala. En conjunto, forman parte de una respuesta provincial orientada a ampliar la capacidad del sistema y atender necesidades históricas en materia penitenciaria.

El fortalecimiento de la infraestructura también tiene como objetivo mejorar los espacios donde el personal desarrolla sus funciones diariamente. Contar con instalaciones adecuadas resulta fundamental para organizar las tareas, reforzar los controles y brindar condiciones laborales más seguras.