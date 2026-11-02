CyberMonday 2026 superó los 2,1 millones de visitas y Neuquén se ubicó entre los mercados con mayor tráfico

El CyberMonday 2026 comenzó con una fuerte actividad de consumidores en busca de precios, promociones y financiación. Durante sus primeras horas, el sitio oficial del evento superó las 2,1 millones de visitas acumuladas y llegó a registrar 73.000 personas conectadas simultáneamente.

Los primeros números difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) muestran además una participación destacada desde Neuquén, que aparece entre las jurisdicciones que concentraron mayor tráfico hacia la plataforma.

La mayor cantidad de visitas se originó en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

El primer gran pico de actividad se produjo a las 00:45, cuando unas 73.000 personas navegaban simultáneamente por el sitio oficial. En esta edición participan más de 900 marcas y, según los datos informados por la organización, los descuentos ofrecidos tienen un promedio del 32%.

Qué productos concentran las búsquedas

Entre las categorías que generaron mayor interés durante las primeras horas aparecen electrodomésticos, indumentaria, viajes, muebles y maquillaje.

Más allá de la búsqueda de descuentos, la CACE detectó un comportamiento de compra marcado por la comparación. Los consumidores analizan no solamente el precio final de los productos, sino también las promociones bancarias, posibilidades de financiación y alternativas de envío gratuito antes de concretar una operación.

Para facilitar esa búsqueda, la organización mantiene disponible Cybot, el asistente desarrollado con inteligencia artificial que permite filtrar las ofertas de acuerdo con el medio de pago, la marca o la categoría seleccionada.

“Haber superado los 2 millones de visitas en estas primeras horas muestra la confianza de los consumidores de todo el país en el evento”, sostuvo Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

Hasta cuándo dura el CyberMonday 2026

Quienes todavía estén comparando precios tendrán tiempo para buscar ofertas. El CyberMonday continuará hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59.

Durante el evento permanecerán disponibles espacios específicos como MegaOfertas y el listado de los productos que reciben mayor cantidad de clics durante cada jornada.

Con más de 2,1 millones de accesos acumulados en las primeras horas, la edición 2026 comenzó con una importante afluencia de usuarios y con Neuquén ubicada entre las provincias desde donde se registró mayor actividad en la plataforma oficial.