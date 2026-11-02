El Cyber Monday 2026 comenzó este lunes 2 de noviembre y se extiende hasta el miércoles 4. Son 72 horas con más de 15.000 promociones y cerca de 800 empresas adheridas. Pero la concentración de ofertas también es terreno fértil para los ciberdelincuentes.

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Chubut advirtió que durante estos eventos se incrementan los intentos de estafa. Las maniobras más frecuentes incluyen sitios falsos que simulan ser páginas oficiales, ofertas falsas difundidas por redes sociales o mensajería, y correos o mensajes con enlaces maliciosos.

Cyber Monday 2026: cómo cuidarte de las estafas más comunes en tres días de compras

Estafa 1: la página que imita a la marca

Es la más común. Los delincuentes crean sitios que copian el diseño, los logos y hasta la tipografía de comercios conocidos. La dirección web, sin embargo, tiene pequeñas diferencias: una letra cambiada, un guion de más, un dominio que no es el oficial.

Cómo detectarla: Ingresá siempre al sitio oficial del evento (www.cybermonday.com.ar) y desde ahí buscá la tienda. Escribí la dirección directamente en el navegador. Nunca entres desde un link que llegó por WhatsApp, correo o redes sociales, aunque parezca de una marca conocida.

Estafa 2: el link "urgente" por WhatsApp

Un mensaje dice que hay una oferta por tiempo limitado y que tenés que hacer clic ya. Puede venir de un número desconocido o de un contacto que fue hackeado. El link lleva a una página falsa o descarga un archivo malicioso.

Cómo detectarla: Desconfiá de la urgencia excesiva. Las empresas serias no te apuran por WhatsApp para que pagues en minutos. Si el mensaje incluye un link de pago, no lo abras. Entrá al sitio oficial de la tienda y buscá la oferta ahí.

Estafa 3: el falso asesor bancario

Te llaman o te escriben diciendo que hay un problema con tu tarjeta o con una compra del Cyber Monday. Para "solucionarlo", te piden tu usuario de homebanking, tu token o el código de verificación que llega por SMS. Con esos datos, vacían tu cuenta.

Cómo detectarla: Ningún banco te pide claves, tokens ni códigos por teléfono, WhatsApp o correo. Si recibís un llamado así, cortá. No compartas fotos de tu DNI ni de tus tarjetas. No dictes el código que te llega por SMS.

Estafa 4: la oferta demasiado buena

Un producto que normalmente cuesta $500.000 aparece a $80.000. La página parece real, tiene el botón de compra y hasta ofrece cuotas. Pero el producto nunca llega, o llega algo completamente distinto.

Cómo detectarla: Compará precios antes de comprar. Si el descuento es muchísimo mayor al del resto de los comercios, sospechá. Revisá las opiniones de otros usuarios, verificá los datos del vendedor y asegurate de que el producto esté disponible. Guardá capturas de pantalla de la oferta y del precio publicado.

Estafa 5: el comprobante de transferencia falso

Pagás por transferencia, el vendedor dice que no le llegó y te envía un comprobante adulterado para que le devuelvas el dinero "por error". O al revés: te manda un comprobante falso de que ya te pagó y te pide que despaches el producto.

Cómo detectarla: Verificá siempre en tu homebanking si el dinero entró o salió. No confíes en un comprobante que te llega por WhatsApp o correo. Si tenés dudas, no devuelvas dinero ni envíes el producto hasta confirmar la operación en tu cuenta.

Las reglas de oro para estos tres días

Más allá de cada estafa en particular, hay pautas que reducen el riesgo:

Comprá solo en el sitio oficial del evento y desde ahí a las tiendas adheridas.

Verificá que la página tenga HTTPS y el candado de seguridad en la barra de direcciones.

No guardes los datos de tu tarjeta en sitios web. Si podés, usá una tarjeta virtual o una billetera digital para estas compras.

Activá la doble autenticación en tus cuentas bancarias y de comercio electrónico.

No uses redes WiFi públicas para hacer compras o transferencias.

Guardá todo : comprobantes de pago, facturas, correos, capturas de pantalla de la oferta. Si algo sale mal, esa documentación es tu prueba.

Revisá los plazos de entrega y las políticas de devolución antes de pagar. Todos los sitios deben tener botón de arrepentimiento y devolución dentro de los 10 días hábiles desde que recibís el producto.

Si sospechás que fuiste víctima de una estafa, denunciá de inmediato en la comisaría o fiscalía más cercana. Cuanto antes actúes, más chances hay de rastrear la operación.