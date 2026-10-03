Un derrame de ácido sulfúrico en una calle del Parque Industrial de Centenario generó un importante operativo preventivo, con la intervención de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal de la Secretaría de Ambiente del Municipio.

El procedimiento se realizó sobre calle La Pampa, entre Río Negro y Chubut, donde se dispuso el corte preventivo de la circulación mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el sector.

Durante el operativo, un gabinete pericial tomó muestras del suelo para determinar las características y el alcance de la contaminación. De acuerdo con la información relevada en el lugar, el material habría sido arrojado por una empresa radicada en ese sector del Parque Industrial.

Tomaron muestras del suelo para determinar los alcances de la contaminación tras el derrame de ácido sulfúrico - Foto: Centenario Digital

El derrame habría estado presente desde mediados de septiembre

El episodio fue reportado formalmente el 2 de octubre, aunque las imágenes analizadas durante la intervención permitieron establecer que habría presencia del compuesto químico desde mediados de septiembre.

La Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Centenario intervino con inspectores y, según se informó, aplicará multas debido a la gravedad del hecho.

El operativo obligó inicialmente a interrumpir la circulación para permitir el trabajo seguro de los equipos de emergencia y la toma de muestras correspondientes.

Qué hace el ácido sulfúrico en la piel y por qué hay que consultar a un médico

El ácido sulfúrico es una sustancia altamente corrosiva. Cuando entra en contacto con la piel puede provocar quemaduras químicas graves y daños profundos en los tejidos. Además, sus propiedades deshidratantes hacen que pueda generar una lesión severa incluso ante una exposición que, a simple vista, parezca pequeña.

El contacto también puede producir lesiones oculares severas, por lo que cualquier exposición requiere tomarla con seriedad.

Ante la sospecha de contacto con ácido sulfúrico, es importante buscar atención médica de manera inmediata, aun cuando los síntomas iniciales parezcan leves. El daño químico puede ser importante y requiere una evaluación profesional para determinar la gravedad de la lesión y el tratamiento adecuado.

En estos casos, la recomendación general es evitar manipular la sustancia y alejarse del área afectada, siguiendo las indicaciones de los equipos de emergencia que intervienen en el lugar.

Personal de Bomberos Voluntarios de Centenario desplegaron un operativo en el Parque Industrial tras el derrame de ácido sulfúrico - Foto: Centenario Digital

Una intervención preventiva en el Parque Industrial

El procedimiento permitió delimitar el sector afectado, realizar las tareas periciales y avanzar en la identificación del origen del derrame.

La intervención de Bomberos, Defensa Civil y los inspectores municipales buscó reducir los riesgos para quienes circulan por el Parque Industrial y determinar las responsabilidades correspondientes ante la presencia de una sustancia química de alta peligrosidad.