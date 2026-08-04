Durante el mediodía de este martes se anunció un corte total en Ruta 151, en la bajada de El Sauzal, a la altura del kilómetro 154,5. Esto se debe a un camión que perdió material corrosivo, específicamente ácido clorhídrico.

Hace horas los Bomberos Voluntarios y personal policial trabajaban en el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona. Por la situación hay una larga fila de vehículos en la calzada.

El corte es total y se mantendrá hasta nuevo aviso por el riesgo que conlleva que personas se acerquen a la pérdida.

Según las primeras informaciones, el camión habría perdido una de las tapas superiores del tanque, lo que habría provocado el derrame del líquido. El vehículo provenía de San Juan y tenía como destino Rincón de los Sauces.

Detallaron que ahora se encuentra habilitado un solo carril, por lo que la circulación vehicular se desarrolla de manera alternada y controlada.

Se solicita evitar la zona en caso de ser posible o circular por recorridos alternativos ya que hay peligro en el lugar.