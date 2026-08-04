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Peligro en la zona

Ruta 151: tránsito reducido tras el derrame de ácido clorhídrico de un camión

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 154,5, en la bajada de El Sauzal, cuando un camión que viajaba hacia Rincón de los Sauces derramó ácido clorhídrico. Tras un corte total por seguridad, el tránsito quedó habilitado de manera alternada mientras continúa el operativo.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 15:55
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La presencia del material provoca un gran peligro. Foto Radio Génesis 25.

Durante el mediodía de este martes se anunció un corte total en Ruta 151, en la bajada de El Sauzal, a la altura del kilómetro 154,5. Esto se debe a un camión que perdió material corrosivo, específicamente ácido clorhídrico.

Hace horas los Bomberos Voluntarios y personal policial trabajaban en el lugar para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona. Por la situación hay una larga fila de vehículos en la calzada.

El corte es total y se mantendrá hasta nuevo aviso por el riesgo que conlleva que personas se acerquen a la pérdida.

Según las primeras informaciones, el camión habría perdido una de las tapas superiores del tanque, lo que habría provocado el derrame del líquido. El vehículo provenía de San Juan y tenía como destino Rincón de los Sauces.

Detallaron que ahora se encuentra habilitado un solo carril, por lo que la circulación vehicular se desarrolla de manera alternada y controlada.

Se solicita evitar la zona en caso de ser posible o circular por recorridos alternativos ya que hay peligro en el lugar.

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