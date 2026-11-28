La música electrónica tuvo su lugar en la apertura de la segunda edición del Patagonia Wine Fest, que se desarrolla en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén. Entre los primeros artistas que animaron la jornada estuvo DJ Lara, quien acompañó la tarde con una selección de sonidos house, minimal y deep tech.

Su presentación se extendió entre las 16 y las 18, en el comienzo de un encuentro que reúne a bodegas de Neuquén y la región, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

Durante su paso por el stand de Prima Multimedios, la artista conversó con Salomé Barreras y Huguex Cabrera, en una entrevista en la que habló de sus próximos proyectos y de los objetivos que se plantea para su carrera.

DJ Lara y los proyectos que prepara para el verano

Uno de los anuncios que compartió durante la charla fue que aprovechará enero y febrero para dedicarse a la producción de su propia música.

La pausa de los escenarios estará enfocada, entonces, en otra faceta de su recorrido artístico: la creación musical. Un proceso que le permitirá trabajar en nuevos sonidos y avanzar con sus proyectos personales.

Un sueño que combina música y viajes

Consultada sobre un sueño que le gustaría cumplir, DJ Lara compartió una aspiración que reúne dos actividades que disfruta: musicalizar eventos y viajar.

La posibilidad de llevar su música a distintos lugares y conocer nuevos destinos representa una meta que conecta sus dos pasiones.

Su participación en el Patagonia Wine Fest fue parte de una jornada que combina la identidad vitivinícola de la región con la música y el entretenimiento, en un encuentro que también permite conocer a los artistas que forman parte de la escena musical.