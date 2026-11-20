El próximo sábado 28 de noviembre, el Espacio DUAM de Neuquén será escenario de una nueva edición del Patagonia Wine Fest, una propuesta que reunirá vinos de distintas bodegas, gastronomía y música en vivo durante una jornada que se extenderá hasta la noche. Los Pericos, Los Tipitos y el músico neuquino Muster serán parte de la programación, que también contará con DJs para acompañar el encuentro.

La iniciativa propone combinar dos experiencias: por un lado, conocer y disfrutar de etiquetas y propuestas de bodegas de la región; por otro, compartir una jornada con amigos, música y opciones gastronómicas. La apertura está prevista para las 15 y el cierre musical estará a cargo de Los Pericos.

Uno de los protagonistas locales será Muster, quien durante una entrevista con el programa Tardes de Primera , que se emite por el canal 24/7, contó su entusiasmo por participar del festival y por compartir escenario con dos grupos que forman parte de su historia musical. "No había mejor manera de cerrar el año en Neuquén que en este festival donde vamos a estar junto a Los Tipitos y Los Pericos", expresó.

Más de 15 bodegas y 90 etiquetas para descubrir

Uno de los principales atractivos del Patagonia Wine Fest será la posibilidad de recorrer una propuesta vitivinícola que reunirá a más de 15 bodegas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, con una selección de más de 90 etiquetas regionales.

El público podrá acercarse a diferentes vinos, conocer las propuestas de los productores y participar de degustaciones. La experiencia se completará con espacios gastronómicos, sectores al aire libre y un salón climatizado destinado a productores y marcas.

La organización también prevé un espacio Wine VIP Corporate, pensado especialmente para grupos empresariales que quieran aprovechar el encuentro para realizar sus celebraciones de fin de año.

De esta manera, el festival busca reunir en un mismo lugar a productores vitivinícolas, gastronomía y música, con una propuesta que pone en valor la producción regional y ofrece una alternativa diferente para disfrutar del sábado.

Muster, de un encuentro con Los Tipitos a un escenario compartido

Para Muster, la participación tendrá un significado especial. El músico neuquino llegará con su banda completa y un repertorio que recorrerá canciones de sus dos discos de estudio, además de algunos de sus últimos lanzamientos.

"Son dos bandas que nos marcaron la adolescencia», contó al referirse a Los Tipitos y Los Pericos.

Su vínculo con Raulo, cantante de Los Tipitos, tiene incluso un capítulo musical compartido. Ambos grabaron Paraíso, un single que nació de un contacto que comenzó a través de las redes sociales y que se concretó después de varios encuentros.

Muster recordó que conoció al músico durante los primeros shows posteriores a la pandemia. Más adelante, cuando preparaba una nueva canción, se la acercó y Raulo aceptó participar. El resultado fue una colaboración que se publicó en agosto de 2025. "Fue un mix lindo. Es un tema muy popero, muy lindo", describió.

La canción formará parte de un futuro tercer álbum, aunque el artista decidió tomarse un tiempo antes de publicar nuevo material. Su intención es seguir difundiendo las canciones de sus primeros trabajos y darles espacio para que lleguen a más personas.

Uno por uno, los artistas que le pondrán música a Patagonia Wine Fest del sábado 28 de noviembre - Foto: Gentileza

Los Pericos cerrarán una jornada que comenzará a las 15

La programación musical tendrá como protagonistas a Los Tipitos, Muster y Los Pericos, además de DJs que acompañarán las distintas etapas del festival.

Según anticipó Muster, su presentación está prevista para las 18, mientras que Los Pericos tendrán a su cargo el cierre de la jornada.

La banda liderada por Juanchi Baleirón llegará a Neuquén en un año especial: celebra cuatro décadas de trayectoria y presentará parte de su nuevo material, sin dejar de lado las canciones que acompañaron a distintas generaciones.

La combinación de artistas locales y nacionales, bodegas y gastronomía busca convertir el encuentro en una propuesta para disfrutar durante varias horas, más allá de los recitales.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

El Patagonia Wine Fest se realizará el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, en el Espacio DUAM de Neuquén.

De acuerdo con la información publicada por la organización, las entradas generales tienen un valor de $70.000 e incluyen una copa. También está disponible el acceso Wine VIP Corporate, con un valor de $300.000 por persona, destinado a una experiencia especial para grupos empresariales.

Los tickets se pueden adquirir a través de TuEntrada.

Muster, por su parte, invitó a seguir sus novedades y posibles sorteos vinculados al festival a través de su cuenta de Instagram: @muster.oficial.

Mirá la entrevista completa a Muster