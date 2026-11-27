Un episodio con fuegos artificiales durante el acto de colación de la EPET Nº 2 de Centenario dejó dos personas heridas el jueves 26 de noviembre. Según explicó Marcelo Marchesi, secretario general de ATEN Seccional Centenario–Vista Alegre, uno de los artefactos cayó al suelo tras ser encendido y salió disparado hacia el público.

Entre las personas afectadas se encuentra una niña de aproximadamente 8 años, hermana de una de las estudiantes que egresaba, quien recibió el impacto de un elemento pirotécnico en el pecho y sufrió quemaduras. Marchesi también mencionó que un tío de la menor habría estado cerca del lugar donde impactaron los fuegos artificiales.

El dirigente gremial confirmó que la institución realizó una denuncia en la Comisaría Quinta y que se espera el avance de la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido. Hasta el momento, Marchesi señaló que no contaba con información precisa sobre la evolución de las personas heridas.

Cómo ocurrió el incidente con los fuegos artificiales

En una entrevista con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera, Marchesi explicó que una familia llevó pirotecnia al acto de egresados y decidió encenderla sin autorización de la institución.

Según su relato, la escuela había establecido previamente algunas restricciones para mantener el orden durante la ceremonia, entre ellas evitar el uso de serpentinas y espuma. Sin embargo, nadie esperaba que se utilizaran fuegos artificiales.

El episodio se produjo cuando uno de los artefactos cayó al suelo antes de que terminara el acto. A partir de ese momento, los elementos salieron disparados hacia las personas que estaban sentadas entre el público.

Marchesi sostuvo que la situación se descontroló y que uno de los fuegos artificiales impactó directamente en el pecho de una niña que participaba de la celebración como familiar de una egresada.

Marchesi advirtió que el uso de pirotecnia está prohibido en Centenario

El secretario general de ATEN Centenario–Vista Alegre remarcó que el episodio no solo fue inapropiado por el contexto en el que ocurrió, sino que también involucró el uso de elementos cuya utilización está prohibida en la ciudad.

"Estamos hablando de una situación de ilegalidad, además de lo inapropiado que resulta que una familia lleve fuegos artificiales a un acto de egresados, sin permiso y sin tener en cuenta a las personas que estaban presentes", sostuvo Marchesi en AM550.

El dirigente también recordó que se trataba de una ceremonia con numerosas familias y estudiantes. Por eso, consideró que las consecuencias podrían haber sido todavía más graves.

La escuela había establecido pautas para evitar situaciones que alteraran el desarrollo de la celebración, pero la decisión de encender pirotecnia terminó afectando a quienes participaban del acto.

La denuncia en la Comisaría Quinta y las posibles responsabilidades

Marchesi confirmó que las autoridades de la institución realizaron una presentación policial en la Comisaría Quinta de Centenario para dejar constancia de lo sucedido.

"Se realizó la denuncia correspondiente y habrá que ver cómo avanza la investigación", explicó durante la entrevista.

El representante de ATEN consideró que deberán determinarse las responsabilidades legales y jurídicas de quienes participaron en el episodio, especialmente porque hubo personas lesionadas.

De acuerdo con su relato, después del incidente familiares de la niña alcanzaron a las personas que habían encendido los artefactos para hablar sobre lo ocurrido. Finalmente, los involucrados terminaron en el hospital.

Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la cantidad total de heridos, la gravedad de las lesiones ni la evolución médica de cada uno.

La preocupación de la comunidad educativa después del episodio

El hecho dejó preocupación y malestar entre quienes participaron de la ceremonia de egresados de la EPET Nº 2. Marchesi señaló que la comunidad educativa quedó afectada por una situación que alteró una celebración importante para los estudiantes y sus familias.

"La comunidad educativa va a quedar resentida por lo ocurrido", expresó.

Comunicado de la escuela.

El dirigente gremial también manifestó su expectativa de que el episodio no vuelva a repetirse en otros actos escolares y sirva como antecedente para que las familias tomen conciencia de los riesgos que implica utilizar pirotecnia en espacios compartidos.

La entrevista completa: