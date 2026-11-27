Un total de 334 neuquinos recibieron sus certificados tras completar 15 cursos del programa Emplea Neuquén, una iniciativa provincial que busca mejorar las oportunidades de inserción laboral mediante la capacitación y la articulación con empresas e instituciones privadas.

La propuesta estuvo destinada a personas mayores de 18 años, desempleadas y con residencia permanente en la provincia. Los trayectos formativos abarcaron actividades industriales, construcción, salud, cuidados, administración, logística, gastronomía y turismo.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó la necesidad de preparar a los trabajadores neuquinos para cubrir los puestos que demanda el crecimiento económico provincial. También participaron el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.

Figueroa destacó la formación de trabajadores para cubrir la demanda laboral

El gobernador sostuvo que uno de los objetivos de Emplea Neuquén es reducir la brecha entre los perfiles que buscan las empresas y la preparación de los trabajadores locales.

Las empresas venían con personal de otros lugares y nos decían que acá no había gente preparada. Por eso los neuquinos seguían sin oportunidades. Emplea Neuquén se focalizó en eso: en darle herramientas a nuestra gente para que pueda ocupar esos puestos de trabajo", expresó.

Figueroa también remarcó que la capacitación debe alcanzar a todas las actividades económicas y no concentrarse exclusivamente en el sector hidrocarburífero.

En ese sentido, señaló que el comercio es el principal generador de empleo en la provincia, seguido por el gas y el petróleo, la construcción y el turismo. Por eso, alentó a los participantes a continuar formándose para acceder a distintas oportunidades laborales.

Al referirse a las perspectivas económicas, el mandatario afirmó: "La economía de Neuquén se va a duplicar de acá al 2030. Si nos focalizamos en seguir generando condiciones, los ratios socioeconómicos van a seguir mejorando".

Qué dijo el Gobierno sobre los incentivos para contratar trabajadores neuquinos

Figueroa también se refirió a los incentivos destinados a los empleadores que incorporen mano de obra local y compren productos o servicios a empresas neuquinas.

"Les vamos a bajar el impuesto a los ingresos brutos", anticipó sobre el beneficio previsto para quienes cumplan con esas condiciones.

La iniciativa se encuentra vinculada con el Registro Informático de Empleadores (RIDE), un padrón digital que incluye los programas Compre Neuquino, Emplea Neuquén y la Ley Kimun.

Por su parte, Lucas Castelli destacó los indicadores laborales de la provincia y aseguró que, desde el inicio de la actual gestión, el empleo creció un 9,5%.

"Estamos fortaleciendo a nuestros neuquinos y neuquinas mediante la formación continua, en vinculación con el sector privado, para generar las condiciones que permitan que sean ustedes quienes ocupen esos espacios", sostuvo el ministro.

Emplea Neuquén llegó a 37 barrios de la capital provincial

La subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas, destacó el alcance territorial de las capacitaciones y anticipó una nueva instancia de entrega de certificados.

"A través de esta política pública logramos desarrollar capacitaciones en 37 barrios de Neuquén capital. A fin de año realizaremos una segunda entrega de certificados que alcanzará a otras 400 personas", señaló.

La propuesta contó con la participación de instituciones de formación profesional y empresas. Entre ellas se encontraron Pan American Energy (PAE), el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y Shell Argentina, que acompañaron el desarrollo de capacitaciones vinculadas con las demandas productivas.

También intervinieron organizaciones y firmas que aportaron equipamiento, conocimientos técnicos e instalaciones para las prácticas profesionales.

Cuáles fueron los 15 cursos de Emplea Neuquén

Los 15 trayectos formativos estuvieron distribuidos en cuatro grandes áreas: industria y construcción; salud y cuidados; administración y logística; y gastronomía y turismo.

Industria y construcción

Soldador de alta presión, a cargo de la Fundación Uocra.

Pintura de carrocería, dictado por Smata.

Operario de autoelevadores, a cargo de Worklift.

Auxiliar en topografía, dictado por IFES.

Auxiliar soldador SMAW.

Arenador y pintura industrial, ambos a cargo de la Fundación Potenciar.

Salud y cuidados

Auxiliar de farmacia, dictado por IFES.

Secretariado médico, a cargo de IFES.

Auxiliar de cuidados y atención de las niñeces, ofrecido por el Instituto Séneca.

Administración y logística

Gestión de almacenes, logística y transporte, dictado por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores (IPES).

Cajeros, facturación y medios de pago, a cargo de IPES.

Atención al cliente, ofrecido por el Centro de Empleados de Comercio.

Gastronomía y turismo

Cocina básica y minutas, a cargo de la Escuela de Cocineros Patagónicos.

Cocina para hospitales y sanatorios, dictado por la Fundación Potenciar.

Diplomatura en servicios turísticos innovadores y sustentables, de la Fundación de Estudios Patagónicos.

La diversidad de propuestas muestra que la política de formación no se limita a la actividad energética: también contempla perfiles requeridos por el comercio, los servicios, la construcción, la salud y el turismo.

El desafío: que la capacitación se traduzca en empleo

Uno de los principales objetivos de Emplea Neuquén es vincular la formación profesional con las necesidades concretas del mercado laboral. La participación de empresas e instituciones permite acercar los contenidos de los cursos a diferentes actividades productivas y sumar instancias de práctica.

En ese sentido, el programa se complementa con otras herramientas provinciales de intermediación laboral. Según antecedentes publicados por MejorInformado, la iniciativa también busca conectar a quienes buscan trabajo con empresas que necesitan incorporar personal.

La próxima entrega de certificados, anunciada para fin de año, permitirá ampliar el alcance de las capacitaciones con otras 400 personas.