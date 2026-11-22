El Gobierno de Neuquén tomó la decisión, desde comienzos del 2024 -con la reciente llegada al poder de Rolando Figueroa-, de ver al empleo formal como un motor de oportunidades que genera movilidad social a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. En este sentido, se implementaron una serie de políticas destinadas a generar trabajo formal y a convertir a la jurisdicción norpatagónica en un faro del país en dicha materia.

La posibilidad de acceder a un trabajo, desarrollar un proyecto propio y construir un futuro con mayor autonomía es uno de los principales desafíos de las políticas públicas. En Neuquén, la formación profesional, la articulación con el sector privado y el acompañamiento a quienes buscan insertarse en el mundo laboral forman parte de una estrategia que permitió ampliar las oportunidades de 12.500 personas.

Durante la gestión actual de Gobierno, 27.000 neuquinos se capacitaron y certificaron en distintos trayectos vinculados con actividades estratégicas de la economía, como la industria hidrocarburífera, la construcción, la gastronomía, la administración y el comercio. El objetivo es que la formación no quede limitada a la adquisición de conocimientos, sino que se convierta en una herramienta concreta para conseguir trabajo, mejorar las condiciones de empleabilidad y acompañar el crecimiento de la matriz productiva.

Las medidas implementadas por el Gobierno neuquino

Se incorporaron distintas estrategias para acercar la educación y la capacitación a las necesidades del mercado laboral. Una de ellas es el Centro de Prácticas Simuladas, que permite a los participantes desarrollar habilidades técnicas en entornos que reproducen situaciones reales de trabajo, sumando experiencia antes de incorporarse a una empresa.

La iniciativa, impulsada en conjunto con Fundación YPF y el Sindicato de Petroleros Jerárquicos, representa un avance en la calidad de la formación profesional. A través de tecnología y propuestas de innovación pedagógica, los estudiantes pueden complementar los contenidos teóricos con prácticas concretas y fortalecer las competencias que demandan especialmente los sectores productivos y la industria energética.

“Nosotros tenemos claro que no alcanza con capacitar a las personas si después no tienen dónde trabajar. Por eso estamos trabajando para conectar la formación con lo que necesitan las empresas y para que los neuquinos tengan las herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades que genera el crecimiento de nuestra provincia”, expresó Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén.

La política de empleo también se desarrolla a través de Emplea Neuquén, una plataforma que conecta a quienes buscan trabajo con las empresas que necesitan incorporar personal. Casi 40.000 personas ya fueron entrevistadas personalmente en alguna de las 24 oficinas de empleo distribuidas en las principales localidades.

El sistema cuenta con 1.304 empresas registradas que generaron 3.004 ofertas laborales. Como resultado de la intermediación y el acompañamiento público provincial de empleo, más de 12.500 personas lograron acceder a un trabajo formal y registrado, luego de haber recibido alguna de sus prestaciones.

La estrategia contempla también a quienes necesitan acompañamiento específico para ingresar al mercado laboral. En ese sentido, IncluNeu-Puente acompañó a más de 300 personas en sus procesos de inclusión sociolaboral y construyó alianzas con 20 empresas privadas para promover oportunidades de trabajo en entornos más diversos e inclusivos.

El propósito es que las condiciones de acceso al empleo sean cada vez más amplias, generando vínculos entre las personas, las organizaciones y el sector privado. De esta manera, la inclusión laboral se incorpora como una dimensión central de las políticas de desarrollo económico y social.

Inserción de los jóvenes en el mundo laboral

La preparación para el empleo comienza mucho antes de finalizar los estudios. Por eso, el programa Próximo Paso llegó a 38 escuelas secundarias y alcanzó a 2.334 estudiantes, acercándoles herramientas y experiencias para facilitar su transición hacia el mundo laboral y las carreras universitarias.

Además, los encuentros territoriales reunieron a 800 personas y permitieron fortalecer el vínculo entre la formación, las oportunidades de desarrollo y las demandas de cada comunidad.

Durante 2026 también se promovieron prácticas preprofesionales para estudiantes de nivel universitario. Más de 150 jóvenes de seis instituciones educativas participaron de experiencias en distintas áreas de Emplea Neuquén, una instancia que les permitió vincular los conocimientos adquiridos en sus carreras con situaciones concretas del ámbito laboral.

La generación de oportunidades alcanza, además, a quienes buscan desarrollar una actividad independiente. En toda la provincia, más de 2.300 emprendedores recibieron asistencia técnica, formación y financiamiento para fortalecer sus proyectos productivos. En articulación con el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), se otorgaron 456 créditos por un total de $1.212 millones.

El acompañamiento permite que las iniciativas locales puedan consolidarse, generar ingresos y convertirse en nuevas fuentes de trabajo, fortaleciendo las economías regionales y el entramado productivo neuquino.

Neuquén como faro del empleo registrado en el país

Los indicadores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados en noviembre con datos correspondientes a agosto de 2026, respaldan la evolución del mercado laboral neuquino. La provincia registró el mayor crecimiento interanual del empleo asalariado privado entre las 24 jurisdicciones del país, con una suba del 6,1%. También encabezó la variación mensual, con un incremento del 0,6% respecto de julio.

En contraste, el empleo registrado a nivel nacional alcanzó los 12.733.000 trabajadores y experimentó una caída interanual del 1%.

En comparación con agosto de 2025, Neuquén fue una de las únicas cuatro jurisdicciones que registraron variaciones positivas. Junto con la provincia se ubicaron Río Negro, con un crecimiento del 2,9%, San Juan y Tucumán, ambas con una suba del 0,8%.

Los datos posicionan a Neuquén como la jurisdicción con mayor expansión interanual del empleo asalariado registrado en el período analizado, en un contexto nacional de contracción del mercado laboral.